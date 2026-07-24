Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Почти 100 пострадавших от атак ВСУ остаются в белгородских больницах
В медицинских учреждениях Белгородской области продолжают лечение 99 человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате ударов украинских войск.
По состоянию на 24 июля в больницах Белгородской области остаются 99 пострадавших от атак со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Среди госпитализированных есть как взрослые, так и дети. «По состоянию на утро 24 июля, в медучреждениях региона находятся 99 пациентов с ранениями различной степени тяжести [полученными в результате атак ВСУ]. Среди них – семь несовершеннолетних, состояние которых квалифицируется медицинским персоналом как средней тяжести», – сообщили в канале областного правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по территории Белгородской области погибли двое мирных жителей.
Днем ранее от атак украинских беспилотников пострадали четыре человека. Двадцатого июля оперативный штаб региона сообщил о шестнадцати раненых гражданах.