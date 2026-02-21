Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности
Латвийский композитор Раймонд Паулс официально аннулировал все юридические права своих представителей на фоне конфликта вокруг организации грядущего юбилея.
Согласно опубликованным данным, музыкант принял радикальное решение отозвать все документы, позволяющие третьим лицам действовать в его интересах, передает РИА «Новости».
«Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс», – гласит текст сообщения. Это означает полное прекращение полномочий агентов: теперь никто не сможет подписывать договоры, управлять денежными средствами или решать вопросы имиджа от имени артиста.
Причиной конфликта стали разногласия с устроителями музыкального фестиваля «За мою родину», планировавшими концерт к 90-летию маэстро в 2026 году. После критики общественности и несогласия самого Паулса организаторы удалили его имя из названия мероприятия.
Ранее композитор Раймонд Паулс заявил о планах завершить музыкальную деятельность из-за проблем со зрением.