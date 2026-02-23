«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.24 комментария
Посольство России рекомендовало россиянам не ездить в мексиканский штат Халиско
Российским гражданам посоветовали временно отказаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков, начавшихся после ликвидации главаря крупного наркокартеля.
О рекомендациях дипломатической миссии сообщило посольство России в Мексике, передает ТАСС. Поводом для предупреждения стали массовые беспорядки в штате Халиско, начавшиеся после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».
В заявлении дипмиссии говорится: «В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу».
Также в посольстве обратили внимание, что россиянам следует внимательно следить за официальной информацией властей Мексики. Ведомство подчеркнуло необходимость выполнять рекомендации местных властей и строго соблюдать их предписания и вводимые ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне слухов о ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Менчо в пяти штатах Мексики начались поджоги автомобилей и блокирование дорог.
