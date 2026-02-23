Слуцкий предложил запретить увольнять супругов участников спецоперации

Tекст: Денис Тельманов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с идеей закрепить в законе запрет на увольнение жен участников спецоперации, передает ТАСС. Инициатива касается случаев расторжения договора по желанию начальства.

«Предлагается установить запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с данной категорией граждан, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», – заяаил Слуцкий,.

Парламентарий отметил, что сейчас закон допускает увольнение жен военных при сокращении штата или реорганизации компании. При этом супруги бойцов нередко вынуждены пропускать работу из-за воспитания детей, оформления выплат или поездок к месту службы мужей.

Депутат подчеркнул стратегическое значение социальной поддержки таких семей. По его мнению, уверенность военнослужащих в стабильном положении близких критически важна для боевого духа и эффективности выполнения задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начислять военнослужащим в зоне спецоперации двойной накопительный взнос по военной ипотеке.

Ранее группа депутатов ЛДПР подготовила законопроект об уголовном наказании за мошенничество с выплатами через фиктивные браки.

Также парламентарии выступили с инициативой ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с длительным стажем.