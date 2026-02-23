  • Новость часаПутин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон пообещал первым отправить войска на Украину
    В Мексике картели на фоне слухов о ликвидации Эль Менчо организовали беспорядки
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    Результат Непряевой на Олимпиаде аннулировали из-за чужих лыж
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    27 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    38 комментариев
    23 февраля 2026, 04:44 • Новости дня

    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    Пострадавшие от подмены детей в Приморье направились в Верховный суд России

    Tекст: Денис Тельманов

    Две семьи из Приморья, чьих сыновей перепутали в роддоме Лесозаводска, решили добиваться многомиллионной компенсации через высшую судебную инстанцию.

    Адвокат пострадавших Александр Зорин сообщил, что документы для гражданского дела уже подготовлены, передает ТАСС.

    Юрист уточнил планы истцов относительно дальнейших действий. «Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», – заявил правозащитник.

    Факт подмены младенцев в 1989 году подтвердился благодаря генетической экспертизе. ДНК-тест выявил, что мальчиков из семей Семеновых и Москальковых по ошибке поменяли местами сотрудники медицинского учреждения.

    Пострадавшие, включая самих подмененных мужчин и их биологических родителей, подали иски к Минфину, Минздраву и региональным властям. Они требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей, однако суды предыдущих инстанций в удовлетворении требований отказали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Кстово врачи не смогли спасти полуторамесячного мальчика. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска. В Новокузнецке решили закрыть родильное отделение после смерти девяти младенцев.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 15:03 • Новости дня
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять размещенный на фасаде здания баннер с надписью «Победа будет за нами».

    В заявлении пресс-службы МИД отмечается: «В связи с требованием о снятии баннера на здании посольства России в Республике Корея... мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», передает РИА «Новости».

    При этом представители министерства также высказали недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, однако не уточнили, какие именно заявления вызвали критику.

    Южнокорейские власти заверили, что будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию и реагировать на любые последующие акции и мероприятия, проводимые российским посольством.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что шаги Сеула по поддержке ВСУ могут усложнить перспективы урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (19)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы

    Захарова: Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

    Захарова заявила о роли России в сохранении государственности Венесуэлы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно позиция России позволила Венесуэле сохранить свою государственность.

    Она отметила: «Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что похищение Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это разнузданный акт нарушения международного права, «мощнейшее геополитическое землетрясение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал действия США по попытке захвата Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Комментарии (25)
    22 февраля 2026, 06:06 • Новости дня
    Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских

    Tекст: Катерина Туманова

    Путешественник из Австрии Герфрид Свобода, который путешествует на переоборудованном армейском вездеходе, был в России четыре раза и заметил, что дружелюбие у русских имеет свои черты.

    «Когда русским что-то нужно от тебя, тогда они сразу дружелюбные. Например, если им интересна машина, тогда всё идёт очень легко, разговор начинается сам собой. А вот если что-то нужно тебе от русских, то поначалу они иногда немного сдержанные, прохладные. Но когда они замечают, что ты тоже дружелюбен, то становятся всё дружелюбнее и дружелюбнее», – сказал Свобода РИА «Новости».

    Путешественник рассказал, что после того, как россиянин начинает доверять, круг общения расширяется.

    «Когда русский «оттаивает», то узнаешь уже не одного русского, а десятерых, потому что он сразу приглашает с собой к своим друзьям», – отметил австриец.

    За восемь лет Свобода проехал около 100 тыс. км, побывав в Европе, Центральной Азии и Южной Америке.

    Напомним, ранее австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Отец Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 85 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в канале мессенджера Max о том, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 29 дронов уничтожено над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью, по 11 БПЛА сбито над  Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотников нейтрализовано над  Брянской областью, семь БПЛА сбито над Курской областью, еще три – над Калужской. По одному дрону уничтожено над Республикой Крым и над Московским  регионом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России за шесть часов субботы. При этом в Татарстане отразили  массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 07:38 • Новости дня
    Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники часто используют слова, вызывающие тревогу, поэтому в таких случаях следует прервать разговор, сообщил доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

    «Нужно смотреть скорее на собственное состояние. Если мы чувствуем тревогу или ажиотаж, если нас побуждают к каким-то немедленным действиям, это верный признак того, что надо нажать на стоп», – поделился он с РИА «Новости» в кулуарах Уральского форума кибербезопасности Банка России.

    Нестик назвал фразы, которые часто встречаются в мошеннических схемах. Среди них, к примеру, «безопасный счет» или «ФСБ», но они, отметил специалист, очень быстро меняются». В таких ситуациях он посоветовал положить трубку.

    «Потому что это дает нам ту самую паузу, которая позволяет оценить, что с нами делают и что мы должны сделать», – заключил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». В МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Глава ВТБ Андрей Костин дал россиянам булгаковский совет против телефонных мошенников.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:37 • Новости дня
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК

    Российские спортсмены прошли в параде на закрытии Олимпийских игр

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортсмены из России вышли на арену в Вероне во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года без таблички и нейтрального флага. Ранее руководство Международного олимпийского комитета заявляло, что россияне смогут присутствовать на стадионе лишь в качестве зрителей.

    Российские спортсмены в нейтральном статусе вышли на арену в итальянской Вероне во время церемонии закрытия Олимпийских игр, но без таблички и нейтрального флага, передает ТАСС.

    В праздничном шествии заметили лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, а также фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Вместе с ними прошел ски-альпинист Никита Филиппов, ставший серебряным призером турнира.

    Примечательно, что ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс говорил о невозможности участия россиян в параде. По его словам, атлетам разрешалось лишь присутствовать на стадионе в качестве зрителей.

    Всего в Играх участвовали 13 спортсменов из России, выступавших только в личных дисциплинах. Их награды не отображались в медальной таблице.

    Победу в общекомандном зачете на Олимпиаде одержала сборная Норвегии с 18 золотыми наградами.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 06:57 • Новости дня
    Юрист Свечникова рассказал о способе возврата ошибочных переводов с карты

    Tекст: Катерина Туманова

    Вернуть ошибочно переведенные средства на карту незнакомца возможно через обращение в банк с просьбой о запуске процедуры возврата, сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова и кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

    По словам юриста, алгоритм действий начинается с подачи обращения в банк, со счета которого были переведены средства. Банк помогает инициировать возврат через систему быстрых платежей, при этом согласие получателя перевода обязательно для завершения процедуры, рассказала она РИА «Новости».

    Юрист советует в обращении просить запустить процесс «Просьба СБП», подробно описывать ошибку и прикладывать чек по операции. Если получатель соглашается вернуть деньги, они поступают обратно встречным переводом или через внутренние механизмы банка, и на этом спор считается исчерпанным.

    Если банк не может получить необходимое согласие, вопрос переходит в гражданско-правовую плоскость, и ситуация рассматривается как неосновательное обогащение.

    «К сумме такого денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения. На практике это фиксируется направлением письменного требования о возврате с указанием даты, суммы, реквизитов операции и срока для добровольного перечисления», – отметила Свечникова.

    При отказе вернуть средства отправитель может подать иск по месту жительства получателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД рассказали о мошенничестве с возвратом ошибочных переводов денег. В МВД рассказали об опасности закрашивания данных на фото банковских карт.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Запорожская область осталась без электроснабжения после атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    После массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

    «В результате массированной террористической атаки противника по энергетической системе Запорожской области отключения электроснабжения затронули весь регион», – написал он.

    По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, ведутся восстановительные работы.

    Чуть позже губернатор сообщил, что в части муниципальных и городских образований удалось восстановить электроснабжение.

    «Без света остается около 50% региона. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения – в течение дня», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет. ВСУ 21 февраля повторно атаковали школу в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Между Россией и Белоруссией решили запустить пригородные поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран, сообщил первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.

    Хорошевич отметил, что поезда по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша начнут курсировать уже в апреле, передает РИА «Новости».

    «Реализация проекта по организации трансграничного пригородного пассажирского движения по маршрутам Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша станет значимым этапом формирования единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего развития железнодорожного сообщения на других приграничных направлениях», – подчеркнул Хорошевич.

    По словам Хорошевича, в перспективе рассматривается возможность запуска аналогичных маршрутов между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской областью и Гомельской областью. Ожидается, что такие проекты позволят расширить транспортные связи между Россией и Белоруссией, а также упростят перемещение жителей приграничных территорий.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    В декабре посол Белоруссии в России Александр Рогожник сообщил, что Россия и Белоруссия договорились о новых ночных поездах «Ласточка».

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи

    «Северяне» рассказали, как у Садков бригада ВСУ неделю сидит без провизии

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются в Сумской области, вынуждая противника перебрасывать резервы на другие участки фронта или оставлять личный состав в безысходном положении.

    «В лесопосадках возле Садков на позициях 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс. «Северяне» перерезали воздушную логистику, доставка с помощью наземного робототехнического комплекса также не представляется возможной», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом штурм-подразделения продвигаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. За сутки общее продвижение на 13 участках наступления составило до 800 м. Попытка штурмовой группы 253 ошп «Арей» выдвинуться в  направлении позиций «Северян» в районе Покровки было вскрыто разведкой, а  комплексным огнем вражеская боевая группа была уничтожена.

    На Харьковском направлении противник оказывает жестокое сопротивление, по тыловым позициям ВСУ работают экипажи ВКС РФ и расчеты «Гераней».

    В лесах возле Старицы продвижение составило 150 м на двух участках. В районе Симиновки идет зачистка лесного массива юго-западнее населенного пункта. В Волчанских Хуторах без существенных изменений, штурмовики продвинулись на 100 м в восточном направлении. На Хатненском участке фронта экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили скопления живой силы ВСУ в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого.

    На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное. ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. В Сумах администрация решила обсудить передачу ВСУ квартир уехавших граждан.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 22:44 • Новости дня
    В Тюмени локализовали крупный пожар на производстве

    Пожар на тюменском производстве локализован на площади 900 квадратных метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасатели остановили распространение огня в промышленном здании, где пламя охватило территорию в 900 «квадратов».

    Возгорание произошло на улице Матмасовской, 54, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Представители ведомства отметили: «Пожар локализован на площади 900 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало».

    Изначально площадь, охваченная огнем, составляла 600 метров. К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 65 человек и 17 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные локализовали возгорание в административном здании на северо-востоке Москвы.

    В столичном жилом доме спасатели полностью ликвидировали пожар площадью 150 квадратных метров. Следователь в Московской области возбудил уголовное дело после гибели в огне четверых детей и их бабушки.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россияне вышли на парад закрытия Олимпиады вопреки заявлениям МОК
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    Захарова: Без России Венесуэла была бы «в меню» у Запада
    Сеул потребовал от посольства России убрать баннер «Победа будет за нами»
    Петербургский дворник поймал летящего из окна мальчика
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    В России обновился ГОСТ на растворимый кофе

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник – и продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации