«Северяне» рассказали, как у Садков бригада ВСУ неделю сидит без провизии

Tекст: Катерина Туманова

«В лесопосадках возле Садков на позициях 80 отдельной десантно-штурмовой бригады на протяжении недели отсутствует провизия, зарядные устройства и аккумуляторы для радиостанций исчерпали свой ресурс. «Северяне» перерезали воздушную логистику, доставка с помощью наземного робототехнического комплекса также не представляется возможной», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом штурм-подразделения продвигаются в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. За сутки общее продвижение на 13 участках наступления составило до 800 м. Попытка штурмовой группы 253 ошп «Арей» выдвинуться в направлении позиций «Северян» в районе Покровки было вскрыто разведкой, а комплексным огнем вражеская боевая группа была уничтожена.

На Харьковском направлении противник оказывает жестокое сопротивление, по тыловым позициям ВСУ работают экипажи ВКС РФ и расчеты «Гераней».

В лесах возле Старицы продвижение составило 150 м на двух участках. В районе Симиновки идет зачистка лесного массива юго-западнее населенного пункта. В Волчанских Хуторах без существенных изменений, штурмовики продвинулись на 100 м в восточном направлении. На Хатненском участке фронта экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили скопления живой силы ВСУ в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого.

На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – отметили в сводке.

