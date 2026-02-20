  • Новость часаСпасатели нашли тела семи китайских туристов на Байкале
    США блефуют о подводной слабости перед Китаем
    Эксперт объяснил причины отмены льгот украинским беженцам в Польше
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    В Доме российской кухни объяснили разницу между блинами народов России
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    WSJ: Зеленский приказал разработать план войны еще на три года
    Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    Япония объявила о необходимости кардинально укрепить оборону
    Охрана Алиева избила протестующих в Вашингтоне
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    20 февраля 2026, 15:45

    Медведев заявил о нежелании европейских дипломатов общаться с Каллас

    Медведев заявил об игнорировании Каллас коллегами из ЕС и США

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с главой евродипломатии Каей Каллас не контактируют ни европейские коллеги, ни представители США, указывая на отсутствие уважения.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    По его словам, они не считают возможным снизойти до уровня представителя по международным вопросам Европейского союза, чтобы провести встречу.

    В опубликованном в его канале Max видео Медведев подчеркнул, что министры иностранных дел многих европейских стран также избегают контактов с Каллас, а по поводу главы внешнеполитического ведомства США отметил, что «там вообще непонятно, кто это».

    «Кая Каллас? А кто это такая? С этим человеком не общаются даже коллеги», – сказал он.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас опубликовала список условий для России по урегулированию конфликта на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    19 февраля 2026, 17:59
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы.

    Каждый житель страны может внести свои идеи на специальном сайте естьрезультат.рф, об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев во время пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге.

    Медведев подчеркнул, что народная программа создается не только для презентации на выборах, а главным образом для реального воплощения в виде законов, государственных решений и нормативных актов. «Народная программа, программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов», – приводит его слова Telegram-канал «Единой России».

    Медведев выразил уверенность, что только совместными усилиями можно преодолеть стоящие перед страной вызовы. По его словам, документ должен содержать реальные обязательства и быть ориентирован на интересы всех граждан России. Он отметил, что главным капиталом партии является доверие людей, и именно его «Единая Россия» намерена заслуживать и оправдывать, чтобы достичь самых высоких результатов и добиться победы в важных для страны направлениях.

    20 февраля 2026, 09:45
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    Макрон и Мелони поругались из-за «раны для всей Европы»
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт между Джорджей Мелони и Эммануэлем Макроном обострился после убийства 23-летнего правого активиста в Лионе и заявления Мелони о «ране для Европы», пишет Politico.

    Окружение Джорджи Мелони с «изумлением» восприняло слова Эммануэля Макрона, заявив, что ее реакция на убийство была лишь выражением солидарности с французами, сообщает Politico.

    Итальянская сторона настаивает, что заявление премьера о том, что смерть 23-летнего Квентина Деранке стала «раной для всей Европы», не было вмешательством во внутренние дела Франции.

    Макрон, находясь с визитом в Индии, обвинил Мелони в недопустимом вмешательстве и заметил, что националисты, которые не хотят, чтобы им мешали дома, первыми комментируют происходящее за рубежом. Он также заявил, что политические силы по краям спектра должны «навести порядок у себя», и подчеркнул, что во Франции нет места движениям, которые принимают или оправдывают насилие.

    Напомним, 23-летний Квентин Деранке погиб от ударов по голове во время потасовки у университета в Лионе, где проходила конференция с участием евродепутата от «Непокоренной Франции» Римы Хассан. Прокурор Лиона сообщил о возбуждении формального расследования в отношении семи человек, включая помощника депутата этой партии: трое из них признались в связях с ультралевыми группами, некоторые подтвердили участие в драке, но все отрицают умысел на убийство.

    Мэр Лиона Грегори Дусе призвал власти запретить запланированный на субботу марш в память о погибшем активисте.

    Газета отмечает, что на фоне затянувшегося спора по вопросам миграции и абортов Макрон и Мелони намерены встретиться в апреле на франко-итальянском саммите в Тулузе, что рассматривается как шанс для разрядки отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони демонстративно закатила глаза в ответ на реплику Эммануэля Макрона на саммите G7.

    Глава итальянского правительства также выражала недовольство решением французского суда о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах.

    Официальный Париж резко осудил предложение итальянской стороны отправить французского лидера на Украину в каске.

    20 февраля 2026, 11:23
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    20 февраля 2026, 10:19
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министры девяти стран Евросоюза выразили протест против планов Еврокомиссии увеличить административные расходы и нанять новых сотрудников, указав на необходимость экономии.

    Девять стран Евросоюза выступили против планов Еврокомиссии нанять дополнительно 2,5 тыс. новых чиновников и увеличить административные расходы, сообщает Politico.

    Министры этих стран направили письмо еврокомиссару по бюджету Петру Серафину, в котором призвали отказаться от увеличения штата и расходов на управление.

    По данным издания, Еврокомиссия запрашивает около 1,4 млрд евро на оплату работы новых сотрудников в период с 2028 по 2034 год – именно столько составляет предполагаемая стоимость найма 2,5 тыс. чиновников. Авторы письма считают, что это противоречит заявленным целям экономии, реформ и эффективности, а также может подорвать доверие к предложениям по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза.

    В письме отмечается, что страны ЕС сейчас вынуждены сокращать расходы и проводить реформы, зачастую по требованию самой Еврокомиссии. «Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности расходов возрастает», – говорится в обращении. Министры подчеркивают, что Еврокомиссия должна демонстрировать такой же подход и к собственным административным тратам.

    Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр добавила, что в нынешних условиях существенное увеличение числа чиновников рискует вызвать недовольство граждан и поставить под сомнение призывы Еврокомиссии к бюджетной дисциплине для государств – членов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен становится символом деградации Евросоюза.

    Она призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» России.

    Фон дер Ляйен советовала очень внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    19 февраля 2026, 17:10
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его полезным идиотом и подчеркнув сокращение территории страны при его правлении.

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он назвал Зеленского «полезным идиотом» и выразил мнение, что чем дольше украинский лидер остается на посту, тем меньше становится территория страны.

    «Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун – полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше Украина», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В своем сообщении Медведев прокомментировал ситуацию вокруг недавнего интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сказал, что Зеленский якобы пытается воздействовать на американские власти по поводу выборов на Украине. По словам Медведева, Вашингтон не проявляет интереса к украинским выборам, а сам Зеленский, по мнению российского политика, вредит своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.


    19 февраля 2026, 20:19
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    20 февраля 2026, 06:52
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    @ Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия в новом пакете антироссийских санкций намерена юридически обосновать перехват танкеров с нефтью Росси, сообщил источник в дипломатических кругах Брюсселя.

    В 20-м пакете санкций речь фактически ведется о подготовки юридических оснований для остановки, проверки и возможной конфискации танкеров, по мнению Брюсселя, перевозящих российскую нефть, сказал собеседник ТАСС.

    «Это вызывает серьезную озабоченность у ряда государств ЕС, поскольку грозит прямым военным столкновением на море», – добавил дипломат.

    До этого СМИ сообщали, что глава обороны Британии Джон Хили провел переговоры с коллегами из стран Скандинавии и Балтии по перехвату танкеров, которые считают связанными с Россией.

    По этим данным, США, Евросоюз и Британия ввели санкции против более чем 600 танкеров из-за их возможных связей с Россией.

    19 февраля 2026, 16:32
    Медведев: Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По словам зампреда СБ России Дмитрия Медведева, несмотря на развернутую блокаду, страна осваивает самостоятельное производство, что формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вокруг страны развернута блокада, передает РИА «Новости».

    «Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже «на коленке», но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем», – сказал Медведев на встрече с рабочими завода «Уральские локомотивы».

    Медведев во время поездки в Свердловскую область заявил, что главная цель спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране.

    19 февраля 2026, 18:23
    Посольство РФ осудило позицию Италии по паралимпийцам России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявление итальянских министров о недопуске российских и белорусских паралимпийцев вызвало резкую реакцию посольства России.

    Заявление главы МИД Италии и министра спорта страны, в котором они выступили против участия российских и белорусских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх, было названо в посольстве России в Италии оскорбительным и требующим всеобщего осуждения.

    Дипломаты выразили особое возмущение тем, что нападки были направлены на спортсменов с ограниченными возможностями, которые, по их словам, «на протяжении всех последних олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма».

    В комментарии посольства особо отмечается, что «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения». Там подчеркнули, что подобные заявления неприемлемы со стороны страны, которой предстоит принимать XXV зимние Олимпийские игры и XIV зимние Паралимпийские игры.

    Дипломаты указали на проявление двойных стандартов и нарушение принципов Олимпийской хартии, а также обвинили итальянские власти в уступчивости требованиям украинского руководства и его сторонников на Апеннинах.

    Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и министр спорта Андреа Абоди заявили о несогласии с решением Международного паралимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с использованием национальной символики. Ожидается, что Паралимпийские зимние игры откроются 6 марта в Вероне.

    В посольстве выразили благодарность тем представителям итальянского спортивного сообщества и общественным деятелям, которые продолжают выражать поддержку российским спортсменам и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступить на Паралимпиаде 2026 года.

    Позже министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы сопровождающим атлетов из России и Белоруссии на этих Играх.

    Напомним, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду 2026 года получили шесть россиян, что применяется только в исключительных случаях.


    19 февраля 2026, 18:04
    Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокоскоростные железнодорожные магистрали станут альтернативой авиаперелетам между крупнейшими городами России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. По его мнению, рабочие завода должны стать первыми пассажирами ВСМ.

    Дмитрий Медведев, передает ЕР, подчеркнул важность строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для страны с большим расстоянием между городами и сложными погодными условиями. Он отметил, что подобные проекты создают конкурентную альтернативу авиаперевозкам, особенно на направлениях между Москвой, Петербургом, Казанью и Екатеринбургом.

    «Это изменит транспортный ландшафт нашей страны, вне всякого сомнения», – заявил Медведев, отвечая на вопрос о перспективах скоростных трасс. Он также добавил, что путь на поезде между Москвой и Екатеринбургом может занять семь-восемь часов, что станет прямой конкуренцией авиаперелетам.

    Медведев поддержал инициативу рабочих завода «Уральские локомотивы» первыми проехать на новом поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Он пообещал, что «Единая Россия» официально выступит с такой инициативой, отметив вклад работников завода в создание головного поезда для высокоскоростной магистрали.

    19 февраля 2026, 16:05
    Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством украинца

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная преступная сеть по производству синтетических наркотиков ликвидирована в ходе скоординированной операции с участием правоохранителей нескольких стран.

    Европол оказал поддержку правоохранительным органам Украины, Польши и Молдовы в проведении совместной операции против международной наркосети, передает РИА «Новости».

    Операция проходила с 12 по 17 февраля 2026 года и была направлена против группы, занимавшейся производством и распространением синтетических наркотиков на Украине, в Белоруссии и Молдавии.

    В ходе мероприятия были проведены проверки примерно в 510 местах, ликвидированы 36 незаконных производственных площадок и 74 склада с готовыми к распространению наркотиками. Всего уголовные обвинения были предъявлены 129 лицам, из которых 103 задержаны.

    В сообщении подчеркивается, что организацией сети руководил гражданин Украины, который создавал нелегальные лаборатории, снабжал их оборудованием и необходимыми химикатами.

    Следствие подозревает главаря в тесных связях с польскими преступными группировками и содействии поставкам прекурсоров через легальные фирмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

    Мужчина был замечен в аэропорту после долгого пребывания в кафе, у него нашли оборудование для блокировки радиоволн, используемых для связи и навигации.

    В городе Харлоу полиция задержала 19-летнего мужчину по делу о поджоге частного дома британского премьера Кира Стармера.

    19 февраля 2026, 21:48
    Медведев объяснил происхождение своего слога в соцсетях

    Медведев заявил о влиянии матери-филолога на свой литературный слог

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воспитание в семье филолога стало основой для узнаваемого стиля зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, отличающегося яркими выражениями и фельетонным характером.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о влиянии семейного воспитания на свой литературный стиль. Он признался, что подбирать меткие выражения для публикаций ему помогает опыт, полученный благодаря матери-филологу: «У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», – отметил он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим», пишет ТАСС.

    Медведев активно ведет собственный Telegram-канал, где регулярно высказывается на актуальные политические темы. Его публикации отличаются ярким и запоминающимся языком, а также нередко содержат резкие высказывания в адрес оппонентов России, что придает его постам фельетонный оттенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам». Также Медведев отмечал, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив это с применением галоперидола.

    Кроме того, зампред Совбеза называл саммит ЕС «воровским сходняком», где Запад не решился изъять российские активы, хотя не отказался от подобных планов.


    19 февраля 2026, 16:18
    В Гааге госслужащие провели акцию против политики Израиля в Газе

    Госслужащие Гааги вышли на акцию протеста против политики Израиля в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый день заседания Совета мира госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в секторе Газа.

    Акция протеста против политики Израиля в секторе Газа прошла в Гааге напротив здания МИД Нидерландов в первый день заседания созданного по инициативе США Совета мира. Как сообщает ТАСС, в мероприятии, организованном объединением «Госслужащие в защиту Конституции», приняли участие около ста человек, большинство из которых принесли палестинские флаги и плакаты с призывами к соблюдению международного права.

    Участники выступили против обсуждения будущего Газы без полноценного представительства палестинской стороны на заседании Совета мира. Организаторы подчеркнули, что выбрали первый день заседания символично, когда формируются подходы к послевоенному устройству анклава.

    С речью перед собравшимися выступила активистка Диана Юсте, заявившая: «В мире, где международное гуманитарное право попирается ради власти и денег, правовое государство не исчезает в одночасье, а рушится медленно, почти незаметно». Она призвала участников использовать все законные методы выражения позиции и добиваться полного прекращения огня на палестинских территориях.

    Митинг продолжался около часа и прошел мирно, полиция на месте не дежурила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Амстердаме прошла демонстрация против помощи Украине. До этого Европейский союз по запросу Нидерландов инициировал расследование в отношении Израиля на предмет соблюдения условий соглашения об ассоциации.


    19 февраля 2026, 19:57
    Медведев заявил о полной самостоятельности России в оснащении СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В условиях, когда страны Запада оказывают поддержку Киеву, Россия самостоятельно обеспечила себя всем необходимым для СВО, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время отчетно-программного форума партии.

    Россия самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым для проведения специальной военной операции, тогда как киевскому режиму оказывает поддержку весь мир, передает ТАСС. Медведев отметил, что СВО полностью изменила отношение к беспилотной авиации, и страна быстро достигла значимых результатов в этой сфере.

    Он поблагодарил всех, кто работает над созданием инноваций, подчеркнув вклад как крупных предприятий, так и небольших гаражных производств.

    В ходе выступления Медведев заявил: «Понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем. Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится на этом направлении, начиная от крупных производств и заканчивая гаражными разными производствами, потому что там создаются новации, которые впоследствии используются и в больших производствах».

    Ранее Медведев назвал Владимира Зеленского полезным идиотом и отметил сокращение территории страны при его правлении.

    Медведев заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране. Он также отметил, что несмотря на фактически развернутую блокаду, Россия осваивает самостоятельное производство и формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    20 февраля 2026, 14:19
    Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

    Reuters: Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры представителей Евросоюза по введению 20-го пакета санкций против России завершились без результата, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов евроблока.

    Страны Евросоюза в пятницу не смогли прийти к единому мнению по поводу 20-го пакета санкций против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Дипломаты ЕС заявили: «Посланники ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России».

    Отмечается, что представители стран Евросоюза планируют провести дополнительную встречу в выходные дни, чтобы попытаться достичь компромисса. Обсуждение санкций продолжается накануне важного мероприятия с участием министров иностранных дел стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций. В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, что может привести к их ослаблению. Еврокомиссия внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза.

    20 февраля 2026, 15:53
    Фицо раскритиковал желание продлить конфликт на Украине и осудил ЕС

    Фицо заявил об отсутствии внешней политики ЕС и проблемах из-за Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях выступил с критикой европейских политиков, поддерживающих продолжение конфликта на Украине, и подверг сомнению эффективность дипломатии Евросоюза.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в соцсетях с критикой ряда европейских политиков, желающих, по его словам, продлить конфликт на Украине любой ценой. По его словам, «эта война не имеет военного решения», передает ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует эффективная внешняя политика и заявил: «Если мы серьезно хотим быть значимым партнером для других государств в мире, то Кая Каллас не может быть шефом европейской дипломатии. Ведь с ней никто не хочет встречаться».

    По мнению премьера, пост главы европейской дипломатии должен занять бывший премьер Франции или Германии, а не действующий политик из стран Балтии.

    Фицо также обратил внимание на проблемы, которые возникли из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба» киевскими властями. Он отметил, что Украина умышленно прекратила поставки, нанеся Словакии ущерб в размере 500 млн евро ежегодно, но при этом рассчитывает на поставки электричества и газа из Словакии и поддержку во всех вопросах.

    Отдельно премьер-министр Словакии рассказал о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Он сообщил, что на границе с Украиной установлены серьезные заграждения, усиленная охрана, работают солдаты, полиция и камеры наблюдения. «Там есть все, чтобы мы воспрепятствовали проникновению нелегальных мигрантов», – уточнил Фицо.

    Ранее Фицо подчеркнул готовность страны содействовать любым мирным инициативам, способным привести к окончанию конфликта на Украине.

    Также словацкий премьер отметил важность установления прямого диалога между западными странами и руководством России для решения проблем с Украиной. Он также заявил, что настоящая сила Европейского союза проявилась бы в начале переговоров с Россией, а не в очередных санкциях.


    Установлен залетевший в Россию неизвестный лайнер из США
    Девять стран ЕС запретили фон дер Ляйен нанять 2,5 тыс. новых чиновников
    Названы причины частой смены премьеров Британии
    Крупнейшее морское орудие Китая заметили на испытаниях
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    В Калифорнии захотели запретить детям пользоваться соцсетями
    В Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

