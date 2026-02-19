Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
NYT: Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны
Российская и украинская стороны якобы несколько недель вели дискуссию по созданию гражданской администрации для управления территорией после окончания боевых действий, пишут американские СМИ.
В последние недели Москва и Киев вели дискуссии о формировании специальной территории, неподконтрольной военным, передает «Коммерсант» со ссылкой на New York Times.
Речь идет о демилитаризованной зоне, где ни одна из сторон конфликта не будет иметь силового превосходства.
Для управления регионом после завершения активной фазы противостояния предлагается создать гражданскую администрацию, куда вошли бы российские и украинские представители, сказал источник издания.
Однако собеседники газеты подчеркивают, что участники переговорного процесса пока далеки от окончательного соглашения. Также рассматривалась идея организации зоны свободной торговли, хотя инвестиционные перспективы такой территории оцениваются сдержанно.
Напомним, в Женеве прошли два дня трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Руководитель российской делегации Владимир Мединский пояснил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.