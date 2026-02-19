  • Новость часаДрозденко сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости
    Лавров: Россия ведет СВО, если Европа готовит войну, то это будет другая война
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    19 февраля 2026, 06:44 • Новости дня

    «Латинская бригада» ВСУ снизила возрастной порог для вербовки наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков.

    Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» снизило требования к возрасту для вербуемых наемников из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости». В ходе прямой трансляции в одной из соцсетей перуанский вербовщик бригады сообщил, что теперь кандидаты могут быть в возрасте от 18 до 54 лет.

    Ранее, по данным аккаунта этой бригады, верхний возрастной предел составлял 50 лет. Таким образом, новые условия расширяют возможности набора и увеличивают число потенциальных претендентов на службу.

    Латиноамериканцев часто привлекают обещаниями высокого заработка и комфортных условий, однако на практике, как отмечает источник, они используются на Украине как «пушечное мясо». По сообщениям, многие наемники сталкиваются с плохим отношением командования, а в случае гибели их родственники зачастую не получают обещанных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в ВСУ.

    Латиноамериканские наемники бежали из Александрограда через сутки после переброски.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о начавшейся публичной борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м». Он добавил: «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном».

    Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, открыто указав на конфликты с ним. Российский политик считает, что борьба между Зеленским и Залужным только начинается и обещает быть острой.

    По мнению экспертов, Залужный находится под серьезным влиянием британских спецслужб, и его дальнейшие действия могут быть попыткой усилить свои политические позиции. Пока бывший главком ВСУ не объявлял официально о планах, однако его последние заявления и шаги считают возможной подготовкой к борьбе за власть на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.

    Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в его штабе, но он  пригрозил офису Зеленского возможным вызовом подкрепления в Киев.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что на Украине реальную власть имеют неонацисты. Джонсон считал, что Залужный ближе к нацистам, чем Зеленский, который не пользуется их доверием.


    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 07:58 • Новости дня
    Суд в Омске приговорил подростков за поджог военного вертолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 годам лишения свободы двух подростков, которые в сентябре 2024 года подожгли на территории военного аэропорта «Омск-Северный» вертолет Ми-8. Они также будут обязаны возместить ущерб в размере 668 млн рублей, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум подросткам, совершившим поджог военного вертолета Ми-8 на территории аэропорта «Омск-Северный», передает ТАСС. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй – семь с половиной лет. Оба будут отбывать наказание сначала в воспитательной колонии, затем – в колонии общего режима, а также обязаны выплатить Министерству обороны России 668 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

    Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак уточнила, что подростки признаны виновными по части 2 статьи 205 УК России – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

    Суд установил, что ночью в сентябре 2024 года подростки 2008 года рождения проникли на военный аэродром и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8. Уже в течение суток после инцидента их задержали, и на допросе они признались в содеянном.

    По данным следствия, подростки действовали по указанию неизвестного лица, с которым связались через Telegram. Им был обещан нелегальный доход в 20 тыс. долларов за выполнение задания. После совершения поджога и отправки видеоотчета куратору обещанная сумма им перечислена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.

    Комментарии (17)
    18 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Лавров: Россия ведет СВО, если Европа готовит войну, то это будет другая война

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине Россия проводит специальную военную операцию, если Европа будет готовить войну против России, у такой войны будут иной характер и средства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Войн мы не ищем, войн мы не хотим. Но если наши европейские соседи вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они и объявляют, то президент России Владимир Владимирович Путин не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Глава МИД выразил надежду, что политический класс Европы сменится, и в европейских странах начнут преобладать силы, заботящиеся о национальных интересах и гражданах. Лавров добавил, что с такими силами у России будет возможность для диалога и договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что Россия готова вести переговоры с европейскими странами, когда в Европе произойдут перемены. Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон направлял своего представителя для переговоров, однако эта инициатива не принесла новых результатов.

    Министр также отметил, что Россия знает о планах Европы сохранить армию Украины на уровне, достаточном для ведения войны, и интегрировать украинские вооруженные силы в военные структуры Евросоюза. По его словам, Европа гарантирует безопасность только Украине, а не стремится сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

    «Не вижу, какую роль может сыграть Европа. Европа имела уже несколько возможностей сыграть конструктивную роль», – отметил министр. – «Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за недостатка ресурсов, которые не предоставил президент Владимир Зеленский, заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает РБК.

    По его словам, отсутствие концентрированной силы не позволило реализовать план захвата части Запорожской области и продвижения к Азовскому морю.

    Залужный пояснил, что войска были рассредоточены и их наступательная мощь оказалась ослаблена. Он подчеркнул, что план разрабатывался при участии партнеров по НАТО и предусматривал перерезание путей снабжения Крыма.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку Киев не получил необходимого количества оружия от западных стран, а численности армии не хватало для быстрого наступления. Контрнаступление началось в июне 2023 года, однако западные партнеры и Украина признавали его медленный темп.

    В Минобороны России тогда сообщали, что за полгода украинская армия потеряла более 125 тыс. солдат. Зеленский отмечал, что Киев хотел начать операцию раньше, но для этого требовалось западное вооружение, которое поступило с опозданием.

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Залужный отметил, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Криничное в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Волфино, Писаревки, Березы и Мирополье в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Ветеринарного, Охримовки, Терновой, Казачьей Лопани, Кутузовки и Среднего Бурлука.

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия, станция РЭБ, склад боеприпасов и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Криничное в Запорожской области.

    Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Александровкой, Покровским, Коломийцами в Днепропетровской области, Риздвянкой, Зеленой Дибровой, Любицким, Розовкой, Гавриловкой и Горьким в Запорожской области.

    Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, боевую машину РСЗО «Град» и склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоосиново, Ковшаровки, Гусинки, Лесной Стенки в Харьковской области и Брусовки в Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, британский бронетранспортер Bulldog, две бронемашины «Казак», два артиллерийских орудия, включая американскую 55-мм гаубицу М777, и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Ижевки, Стенкок, Резниковки, Малиновки, Славянска, Васютинского, Артема и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Тарасовки, Ленина, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого в ДНР, Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, финский бронетранспортер Pasi, три бронемашины.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    За день до этого в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:04 • Новости дня
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и американская делегации продолжили обсуждать на переговорах в Женеве «понимание Аляски», касаемо первопричин украинского конфликта и их устранения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Мы сейчас с американцами в Женеве будем продолжать обсуждать "понимание Аляски", которое строилось на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения», – приводит ТАСС слова Лаврова в интервью Al Arabiya.

    Глава российского МИД подчеркнул, что в рамках этого понимания исключаются членство Украины в НАТО и попытки опровергнуть волеизъявление жителей Донбасса, которые в условиях дискриминации и преследований со стороны киевских властей выбрали возвращение в состав России. «Это признавалось и, надеюсь, признается по итогам тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске», – заявил Лавров.

    Кроме того он отметил, что отношения России и США при нынешней американской администрации носят прагматичный характер. По словам министра, Москва признает национальные интересы США, а американская сторона в свою очередь признает интересы России. Там, где позиции совпадают, странам следует осуществлять совместные проекты, а где не совпадают – стремиться не допускать конфронтации.

    Лавров добавил, что при этом после саммита на Аляске, несмотря на переговоры, Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», призвал Индию прекратить покупать российскую нефть, а также ограничил участие России в нефтяной отрасли Венесуэлы. По словам министра, параллельно с женевскими переговорами Москва и Вашингтон договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы для обсуждения взаимных выгод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Москва назвала санкции США преградой для налаживания торговых отношений.

    Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Захарова высмеяла ожидания Запада по поводу заморозки военных действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала предположения западных стран и Киева о возможной паузе в военных действиях со стороны Москвы.

    Дипломат отметила, что ожидания о том, что Россия остановит спецоперацию и будет просто наблюдать за перевооружением Украины, являются беспочвенными, передает РИА «Новости».

    «Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Мало того, еще и не считаясь с потерями, в том числе со своей, с киевско-режимной стороны. Нет, ну это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова заявила о важности каждого шага к урегулированию на Украине. Она также указала, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 01:13 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    Российская делегация вернулась в Москву после переговоров в Женеве
    @ Управление делами Президента Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт с российской делегацией, вернувшейся из Женевы после переговоров по Украине, совершил посадку в московском аэропорту Внуково, сообщают информационные агентства.

    «Самолет прибыл после почти семи часов полета», – сказал источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

    Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Внуково около 00.45 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:22 • Новости дня
    Лавров напомнил о высказываниях Зеленского и Порошенко в адрес жителей Донбасса

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил об угрозах и оскорблениях со стороны украинских лидеров Владимира Зеленского и Петра Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в адрес жителей Донбасса.

    В интервью Al Arabiya Лавров заявил, что Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса, при этом не считает местное население людьми. Министр напомнил, что Зеленский называл жителей региона террористами и в 2021 году в разговоре с западным журналистом разделил население на «людей» и «существ», передает ТАСС.

    «Что говорит Владимир Зеленский? Мол, он из Донбасса не уйдет и никогда не признает то, что Россия «захватила» де-юре, надо остановиться на линии соприкосновения, но все, что Россия «захватила», это они будут считать своим и будут добиваться возвращения этих земель. А люди-то, которых ты на этих землях назвал террористами?» – сказал глава МИД.

    Лавров также напомнил о словах Порошенко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который называл детей Донбасса «нелюдями» и говорил, что они будут «гнить в подвалах».

    Глава МИД напомнил, что Зеленский употребил нецензурное слово в адрес россиян в эфире после Мюнхенской конференции, а европейские политики приветствовали такие тирады аплодисментами. Лавров подчеркнул, что президент Украины также призывал людей, ощущающих себя причастными к русской культуре, уезжать на территорию России ради будущего своих детей и внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. Он заявил, что Европа сейчас находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Российский морпех сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий морской пехоты ВС России рассказал, как смог отбить атаку вражеского дрона с помощью штурмового рюкзака, избежав ранений при взрыве.

    Командир взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер» рассказал РИА «Новости» о столкновении с вражеским дроном во время перехода по открытой местности.

    По его словам, на дистанции около 800 метров он встретил дрон, который начал заходить на атаку. Морпех отметил, что в этот момент у него был штурмовой рюкзак с боекомплектом и автомат. Он попытался поразить дрон выстрелами, но не попал, после чего решил действовать иначе. Он повесил автомат, слегка спустил рюкзак и приготовился к атаке.

    Когда дрон пошел в атаку, «Кейбер» метко ударил его рюкзаком, в результате чего дрон сдетонировал. «И он как раз спикировал на меня. А я рюкзаком на отмашку – и получается, как раз по нему попал. Он сработал, но меня не ранило. Все осколки прошли мимо», – подчеркнул он.

    После успешной нейтрализации дрона морпех добежал до следующей лесополосы и продолжил выполнение боевой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет FPV-дронов-перехватчиков ивановских десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации на Украине уничтожил 193 тяжелых дрона ВСУ типа «Баба-яга».

    Ранее военнослужащий из Южного военного округа сбил украинский дрон, метнув в него свой автомат. А до этого российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 09:23 • Новости дня
    ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на задачу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты бригады ВСУ взорвали одну из переправ в Днепропетровской области, чтобы избежать отправки на боевую задачу, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты одной из бригад ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области на границе с Запорожской, чтобы не участвовать в боевых действиях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, инцидент произошел при участии военнослужащих 67-й бригады ВСУ.

    В силовых структурах уточнили: «Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель – избежать отправки личного состава на боевую задачу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили около двух рот противника в ходе освобождения Сосновки в Днепропетровской области.

    Подполье сообщило о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.

    Минобороны информировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 09:46 • Новости дня
    Группы боевиков «Скалы» пропали в Днепропетровской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Великомихайловки в Днепропетровской области исчезли несколько групп боевиков полка ВСУ «Скала», сообщили в российских силовых структурах.

    По их словам, судьба пропавших бойцов пока неизвестна. В российских силовых структурах уточнили: «ВСУ пытаются проводить разведку предполагаемого места исчезновения», передает ТАСС.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что большая часть отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ была уничтожена ударами российских ФАБ на территориях Запорожской и Днепропетровской областей, боевики подразделения обвиняют в этом командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 02:56 • Новости дня
    ПВО сбила несколько беспилотников в Ленинградской области
    ПВО сбила несколько беспилотников в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киришском районе силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Telegram, что никто не пострадал. Атака БПЛА не привела к разрушениям на земле. «Отражение атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области ранее ввели режим опасности БПЛА. Кроме того, БПЛА атаковали нефтебазу в Великих Луках, горит резервуар.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров сообщил об обсуждении с американцами в Женеве «понимания Аляски»
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме стабилизатором
    Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации