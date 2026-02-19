Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
«Латинская бригада» ВСУ снизила возрастной порог для вербовки наемников
Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых из-за дефицита боевиков.
Подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» снизило требования к возрасту для вербуемых наемников из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости». В ходе прямой трансляции в одной из соцсетей перуанский вербовщик бригады сообщил, что теперь кандидаты могут быть в возрасте от 18 до 54 лет.
Ранее, по данным аккаунта этой бригады, верхний возрастной предел составлял 50 лет. Таким образом, новые условия расширяют возможности набора и увеличивают число потенциальных претендентов на службу.
Латиноамериканцев часто привлекают обещаниями высокого заработка и комфортных условий, однако на практике, как отмечает источник, они используются на Украине как «пушечное мясо». По сообщениям, многие наемники сталкиваются с плохим отношением командования, а в случае гибели их родственники зачастую не получают обещанных компенсаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в ВСУ.
Латиноамериканские наемники бежали из Александрограда через сутки после переброски.