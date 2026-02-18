Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Шадаев: У Telegram в России замедлена загрузка больших файлов
В загрузке тяжелых файлов Telegram заметно замедление, однако основной функционал приложения доступен, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Есть замедление на загрузке тяжелых файлов, которое, безусловно, сказалось на клиентском опыте в негативную сторону», – заявил Шадаев, передает РИА «Новости».
Министр пояснил, что основной функционал платформы доступен.
Также Шадаев заявлял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.
Роскомнадзор, комментируя слухи о блокировке мессенджера, пояснял, что ему нечего добавить к своим предыдущим высказываниям на эту тему.