Россиян призвали не пугаться «халяльных» блинов

Татарский повар Мингазов призвал россиян не пугаться «халяльных» блинов

Tекст: Татьяна Косолапова

В общественных заведениях все чаще можно увидеть пометку «халяль», которую ставят не только на мясные блюда, но и на вполне привычные продукты, например, на блины, которыми в России традиционно угощаются всю Масленичную неделю. Однако не все россияне понимают значение этого слова, а заметив такую отметку на знакомом блюде, настораживаются и даже отказываются от покупки, опасаясь, что рецепт или состав были изменены. На практике же пометка чаще всего говорит лишь о соответствии способа приготовления определенным требованиям, а не о том, что само блюдо стало другим по вкусу или виду.

«Пометка «халяль» на продуктах питания обозначает, что продукт соответствует требованиям исламского законодательства относительно пищи. Это включает в себя запрет на употребление определенных продуктов – алкоголя, крови животных, свинины, а также соблюдение особых правил приготовления пищи», – говорит Мингазов.

Он объясняет, что маркировка «халяль» гарантирует высокое качество продукта и отсутствие в нем запрещенных исламским законодательством ингредиентов. Для потребителей, которые не придерживаются мусульманских традиций, такая продукция также является безопасной и доступной. Более того, многие халяльные продукты становятся популярными среди всех групп населения благодаря своему качеству и безопасности.

«Традиционно многие южные народы, включая представителей Кавказа и Средней Азии, используют свиной жир (сало) для жарки различных блюд, включая блины. Однако если производитель ставит маркировку «халяль», это означает, что продукт не содержит запрещенных ингредиентов, таких как свиной жир или спиртовых отдушек и ароматизаторов», – отмечает повар.

То же самое касается и начинки в данном блюде. В халяльных блинах совершенно точно не будет ни свиного фарша, ни каких-либо других нежелательных для мусульман ингредиентов. «Если ваши друзья переживают о наличии сала в блинах, обратите внимание на продукцию с соответствующей сертификацией – это гарантия безопасного и вкусного блюда! Всем вкусных блинов и веселой Масленичной недели», – заключил Мингазов.

