Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

Tекст: Ольга Никитина

Что такое ключевая ставка: объясняем простыми словами

Простыми словами – это важный экономический показатель, напрямую влияющий на жизнь каждого человека в стране. Если точнее, базовая ставка (второе название этого показателя) представляет собой процент, под который коммерческие банки, работающие с физическими лицами (населением) и юридическими лицами (предпринимателями), могут брать кредиты у Центрального банка России.

Кто решает, какой будет ключевая ставка

Такие решения принимаются на совете директоров Банка России. Его заседания по данному вопросу проходят восемь раз в год. По итогам ЦБ объявляет, что либо повысил ставку, либо понизил ее, либо сохранил на прежнем уровне.

Решение по итогам прошедшего заседания оглашается на официальном сайте ЦБ РФ.

Регулированием этого показателя Банк России достигает следующих целей:

Снижение инфляции . Если цены растут слишком быстро, ЦБ повышает ключевую ставку. Это делает кредиты для коммерческих банков дороже, что приводит к сокращению денежной массы в экономике. Спрос на товары и услуги падает, цены вслед за ним стабилизируются.

. Если цены растут слишком быстро, ЦБ повышает ключевую ставку. Это делает кредиты для коммерческих банков дороже, что приводит к сокращению денежной массы в экономике. Спрос на товары и услуги падает, цены вслед за ним стабилизируются. Влияние на экономический рост. ЦБ может сделать кредиты более доступными, что приводит к росту инвестиций и деловой активности как населения, так и бизнеса.

Зачем следить за ключевой ставкой

Чтобы знать, как будет развиваться бизнес, торговля, покупательная способность граждан. Кроме того, базовая ставка влияет на курс валюты. Ее уровень позволяет делать прогнозы о том, будет рубль расти или падать, а значит, покупатели валюты на основе этой информации могут принимать решения о том, покупать им, например, доллар и евро, или, наоборот, продавать.

Что происходит, когда ЦБ повышает ключевую ставку

После этого коммерческие банки («Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» – все это коммерческие кредитные организации; всего в России, по статистике ЦБ РФ, насчитывается 388 коммерческих банков) берут у Банка России деньги под больший, чем раньше, процент. Следом дорожают банковские продукты (ипотека на жилье, автокредиты, кредит для бизнеса, потребительский кредит и так далее).

Если ключевая ставка очень высока, высокими становятся и ставки по банковским предложениям, что приводит к уменьшению спроса на кредитование со стороны населения и бизнеса.

С другой стороны, более привлекательными становятся предложения по долгосрочным вкладам. Накопления можно положить в банк под больший, чем раньше, процент, что в результате принесет более высокий пассивный доход.

Итак, основные последствия повышения базовой ставки ЦБ:

сдерживание инфляции. Цены на товары и услуги уменьшаются или, по крайней мере, замедляется их рост; удорожание кредитов. Спрос на товары и услуги ограничивается; растут ставки по банковским депозитам. Рубль становится более привлекательным, в него вкладываются из-за высокой доходности; рубль может укрепиться по отношению к иностранным валютам.

Что происходит, когда ЦБ снижает ставку

Принимая такое решение, Банк России стимулирует экономический рост. Как это работает?

Кредиты для бизнеса и населения дешевеют. Компании начинают инвестировать в производство, расширять бизнес, создавать новые рабочие места. Люди берут кредиты на покупку жилья, автомобилей. Они покупают больше товаров и получают больше услуг.

Как результат – рост экономики и производства. Компании в ответ на растущий спрос со стороны населения наращивают объемы производства, появляется больше товаров и услуг.

Покупательная способность граждан увеличивается. При меньшей ставке на кредит ежемесячный платеж становится более подъемным. У людей остается больше денег, которые они могут потратить при походе в магазин, на различные услуги – образование, туризм, ремонт, строительство.

Рост инфляции. Дешевые кредиты и рост спроса приводят к тому, что цены растут. В экономике становится больше денег, а товаров и услуг – нет.

Рубль слабеет по отношению к иностранным валютам. Снижение ключевой ставки – это не всегда хорошо. Если экономика перегрета, это может привести к еще большему росту инфляции. ЦБ РФ снижает ставку, когда считает, что это необходимо для стимулирования экономики.

Когда оформлять ипотеку или брать кредит

Эксперты обычно рекомендуют вовсе не оформлять кредиты, если можно обойтись без них. Тем не менее период снижения базовой ставки является хорошим моментом, чтобы приобрести жилье или заняться расширением бизнеса. Проценты по кредитам в этот момент минимальны.

А при высокой ключевой ставке, напротив, предпочтительным считается накопление средств и получение пассивного дохода со вкладов и депозитов в банке под большой процент.

Кроме того, не стоит брать кредит, если вы не уверены, что сможете его вернуть. В момент экономического подъема рядовым гражданам и бизнесменам кажется, что экономика будет только расти, и могут забывать о правильной оценке рисков. В итоге может сложиться ситуация, при которой кредиты набраны, а отдавать их нечем.

На что еще влияет

Помимо основных эффектов, таких как влияние на инфляцию, курсы валют и ставки по кредитам и депозитам, ключевая ставка ЦБ РФ оказывает влияние на ряд других аспектов экономики.

Доходность облигаций. Падает при снижении и растет при повышении ставки Банка России.

Используется при расчете некоторых налогов и штрафов. Так, пени за задержку зарплаты составляет 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Кроме того, она влияет на размер пени за просрочку налоговых платежей, а также на налог на процентный доход по вкладам.

При некоторых других расчетах в том числе определяет максимальный размер неустойки за неисполнение кредитных обязательств.

Влияние на поведение людей и компаний. Так, при высокой ставке и физическим, и юридическим лицам выгоднее сберегать средства. Снижается спрос на товары и услуги, особенно те, которые требуют заемных средств (ипотека, автокредиты). При низкой ставке снижается привлекательность сбережений. Растет спрос на товары и услуги, в том числе за счет кредитов.

Влияние на фондовый рынок. Рост ставки может привести к снижению цен на акции. Снижение ставки, напротив, может стимулировать рост фондового рынка.

Важно отметить: влияние ключевой ставки на различные сферы экономики может быть непрямым и отложенным во времени.

Как менялась ключевая ставка Банка России: динамика по годам и основные этапы

Динамика ключевой ставки Банка России за последние годы отражает реакцию регулятора на резкие изменения макроэкономической ситуации, инфляционные риски и внешние факторы. С 2020 года показатель проходил несколько циклов – от стимулирующего снижения до жесткого ужесточения и последующего постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

2020–2021 годы: период мягкой политики

В период пандемии COVID-19 Банк России активно снижал ключевую ставку для поддержки экономики. К середине 2020 года она достигла исторического минимума – 4,25% годовых. Однако уже в 2021 году ускорение инфляции и восстановление внутреннего спроса заставили регулятора перейти к циклу повышения. К концу 2021 года ставка выросла до 8,5%.

2022 год: резкое ужесточение и последующее снижение

Начало 2022 года сопровождалось усилением внешнего давления и санкционных рисков. В феврале ставка была экстренно повышена до 20% годовых, что стало рекордным значением на тот момент. Решение было направлено на стабилизацию финансовой системы и сдерживание инфляции.

По мере адаптации экономики и стабилизации рынков регулятор начал быстрое снижение:

апрель – до 17%,

конец апреля – до 14%,

май – до 11%,

июнь – до 9,5%,

июль – до 8%,

сентябрь – до 7,5%.

К концу года ставка закрепилась на уровне 7,5%, отражая постепенное снижение инфляционных ожиданий.

2023 год: возврат к повышению

В первой половине 2023 года ставка оставалась на уровне 7,5%, однако усиление инфляционного давления и ослабление рубля вынудили ЦБ перейти к ужесточению:

июль – повышение до 8,5%,

август (внеочередное заседание) – до 12%,

сентябрь – до 13%,

октябрь – до 15%,

декабрь – до 16%.

Основной причиной стало превышение внутреннего спроса над возможностями экономики и рост инфляционных ожиданий.

2024 год: рекордные значения

В 2024 году борьба с инфляцией продолжилась. После нескольких заседаний без изменений ставка была повышена:

июль – до 18%,

сентябрь – до 19%,

октябрь – до рекордных 21% годовых.

Регулятор объяснял жесткую политику необходимостью предотвратить инфляционную спираль и стабилизировать ценовую динамику.

2025 год: начало цикла снижения

На фоне замедления экономической активности и постепенного охлаждения инфляции Банк России перешел к снижению ставки:

июнь – до 20%,

июль – до 18%,

сентябрь – до 17%,

октябрь – до 16,5%,

декабрь – до 16%.

Регулятор подчеркивал, что дальнейшее смягчение будет зависеть от устойчивости снижения инфляции.

Ключевая ставка сейчас: какой уровень установлен ЦБ РФ в феврале 2026 года

По состоянию на середину февраля 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 15,50% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ РФ принял на заседании 13 февраля, снизив показатель на 0,5 процентного пункта. Новое значение начало действовать с понедельника, 16 февраля.

Регулятор пояснил, что несмотря на ускорение инфляции в январе, оно во многом связано с разовыми факторами. Среди них — повышение НДС и акцизов, индексация регулируемых тарифов, а также коррекция цен на плодоовощную продукцию. По оценке ЦБ, базовые показатели текущего роста цен существенно не изменились, а после исчерпания временных факторов инфляция должна продолжить снижение.

Почему ЦБ решил снизить ключевую ставку

В пресс-релизе Банка России отмечается сразу несколько факторов:

отклонение экономики от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается;

рост внутреннего спроса становится более сдержанным;

напряженность на рынке труда снижается, хотя безработица остается низкой;

денежно-кредитные условия остаются жесткими, несмотря на некоторое смягчение.

При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что, по мнению регулятора, может препятствовать устойчивому замедлению роста цен. Поэтому Банк России продолжает действовать осторожно, снижая ставку постепенно.

Какой сигнал дал ЦБ рынку

Решение о снижении ставки стало продолжением начатого ранее цикла смягчения денежно-кредитной политики. Базовый сценарий Банка России предполагает средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,5–14,5% годовых в течение 2026 года, однако дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором вновь будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 20 марта.