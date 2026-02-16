  • Новость часаНазвано место проведения переговоров по Украине в Женеве
    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян
    Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
    Министр обороны Нидерландов: F-35 можно взломать, как iPhone
    Россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    Песков объяснил причину отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву
    Иран передал подрядчику из России землю для ж/д коридора «Север-Юг»
    Контр-адмирал Коваленко избежал колонии за хищение 592 млн рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    6 комментариев
    16 февраля 2026, 13:49 • Справки

    Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

    Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Никитина

    Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    Что такое ключевая ставка: объясняем простыми словами

    Простыми словами – это важный экономический показатель, напрямую влияющий на жизнь каждого человека в стране. Если точнее, базовая ставка (второе название этого показателя) представляет собой процент, под который коммерческие банки, работающие с физическими лицами (населением) и юридическими лицами (предпринимателями), могут брать кредиты у Центрального банка России.

    Кто решает, какой будет ключевая ставка

    Такие решения принимаются на совете директоров Банка России. Его заседания по данному вопросу проходят восемь раз в год. По итогам ЦБ объявляет, что либо повысил ставку, либо понизил ее, либо сохранил на прежнем уровне.

    Решение по итогам прошедшего заседания оглашается на официальном сайте ЦБ РФ.

    Регулированием этого показателя Банк России достигает следующих целей:

    • Снижение инфляции. Если цены растут слишком быстро, ЦБ повышает ключевую ставку. Это делает кредиты для коммерческих банков дороже, что приводит к сокращению денежной массы в экономике. Спрос на товары и услуги падает, цены вслед за ним стабилизируются.

    • Влияние на экономический рост. ЦБ может сделать кредиты более доступными, что приводит к росту инвестиций и деловой активности как населения, так и бизнеса.

    Зачем следить за ключевой ставкой

    Чтобы знать, как будет развиваться бизнес, торговля, покупательная способность граждан. Кроме того, базовая ставка влияет на курс валюты. Ее уровень позволяет делать прогнозы о том, будет рубль расти или падать, а значит, покупатели валюты на основе этой информации могут принимать решения о том, покупать им, например, доллар и евро, или, наоборот, продавать.

    Что происходит, когда ЦБ повышает ключевую ставку

    После этого коммерческие банки («Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» – все это коммерческие кредитные организации; всего в России, по статистике ЦБ РФ, насчитывается 388 коммерческих банков) берут у Банка России деньги под больший, чем раньше, процент. Следом дорожают банковские продукты (ипотека на жилье, автокредиты, кредит для бизнеса, потребительский кредит и так далее).

    Если ключевая ставка очень высока, высокими становятся и ставки по банковским предложениям, что приводит к уменьшению спроса на кредитование со стороны населения и бизнеса.

    С другой стороны, более привлекательными становятся предложения по долгосрочным вкладам. Накопления можно положить в банк под больший, чем раньше, процент, что в результате принесет более высокий пассивный доход.

    Итак, основные последствия повышения базовой ставки ЦБ:

    1. сдерживание инфляции. Цены на товары и услуги уменьшаются или, по крайней мере, замедляется их рост;

    2. удорожание кредитов. Спрос на товары и услуги ограничивается;

    3. растут ставки по банковским депозитам. Рубль становится более привлекательным, в него вкладываются из-за высокой доходности;

    4. рубль может укрепиться по отношению к иностранным валютам.

    Что происходит, когда ЦБ снижает ставку

    Принимая такое решение, Банк России стимулирует экономический рост. Как это работает?

    Кредиты для бизнеса и населения дешевеют. Компании начинают инвестировать в производство, расширять бизнес, создавать новые рабочие места. Люди берут кредиты на покупку жилья, автомобилей. Они покупают больше товаров и получают больше услуг.

    Как результат – рост экономики и производства. Компании в ответ на растущий спрос со стороны населения наращивают объемы производства, появляется больше товаров и услуг.

    Покупательная способность граждан увеличивается. При меньшей ставке на кредит ежемесячный платеж становится более подъемным. У людей остается больше денег, которые они могут потратить при походе в магазин, на различные услуги – образование, туризм, ремонт, строительство.

    Рост инфляции. Дешевые кредиты и рост спроса приводят к тому, что цены растут. В экономике становится больше денег, а товаров и услуг – нет.

    Рубль слабеет по отношению к иностранным валютам. Снижение ключевой ставки – это не всегда хорошо. Если экономика перегрета, это может привести к еще большему росту инфляции. ЦБ РФ снижает ставку, когда считает, что это необходимо для стимулирования экономики.

    Когда оформлять ипотеку или брать кредит

    Эксперты обычно рекомендуют вовсе не оформлять кредиты, если можно обойтись без них. Тем не менее период снижения базовой ставки является хорошим моментом, чтобы приобрести жилье или заняться расширением бизнеса. Проценты по кредитам в этот момент минимальны.

    А при высокой ключевой ставке, напротив, предпочтительным считается накопление средств и получение пассивного дохода со вкладов и депозитов в банке под большой процент.

    Кроме того, не стоит брать кредит, если вы не уверены, что сможете его вернуть. В момент экономического подъема рядовым гражданам и бизнесменам кажется, что экономика будет только расти, и могут забывать о правильной оценке рисков. В итоге может сложиться ситуация, при которой кредиты набраны, а отдавать их нечем.

    На что еще влияет

    Помимо основных эффектов, таких как влияние на инфляцию, курсы валют и ставки по кредитам и депозитам, ключевая ставка ЦБ РФ оказывает влияние на ряд других аспектов экономики.

    • Доходность облигаций. Падает при снижении и растет при повышении ставки Банка России.

    • Используется при расчете некоторых налогов и штрафов. Так, пени за задержку зарплаты составляет 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

    • Кроме того, она влияет на размер пени за просрочку налоговых платежей, а также на налог на процентный доход по вкладам.

    • При некоторых других расчетах в том числе определяет максимальный размер неустойки за неисполнение кредитных обязательств.

    • Влияние на поведение людей и компаний. Так, при высокой ставке и физическим, и юридическим лицам выгоднее сберегать средства. Снижается спрос на товары и услуги, особенно те, которые требуют заемных средств (ипотека, автокредиты). При низкой ставке снижается привлекательность сбережений. Растет спрос на товары и услуги, в том числе за счет кредитов.

    • Влияние на фондовый рынок. Рост ставки может привести к снижению цен на акции. Снижение ставки, напротив, может стимулировать рост фондового рынка.

    Важно отметить: влияние ключевой ставки на различные сферы экономики может быть непрямым и отложенным во времени.

    Как менялась ключевая ставка Банка России: динамика по годам и основные этапы

    Динамика ключевой ставки Банка России за последние годы отражает реакцию регулятора на резкие изменения макроэкономической ситуации, инфляционные риски и внешние факторы. С 2020 года показатель проходил несколько циклов – от стимулирующего снижения до жесткого ужесточения и последующего постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

    2020–2021 годы: период мягкой политики

    В период пандемии COVID-19 Банк России активно снижал ключевую ставку для поддержки экономики. К середине 2020 года она достигла исторического минимума – 4,25% годовых. Однако уже в 2021 году ускорение инфляции и восстановление внутреннего спроса заставили регулятора перейти к циклу повышения. К концу 2021 года ставка выросла до 8,5%.

    2022 год: резкое ужесточение и последующее снижение

    Начало 2022 года сопровождалось усилением внешнего давления и санкционных рисков. В феврале ставка была экстренно повышена до 20% годовых, что стало рекордным значением на тот момент. Решение было направлено на стабилизацию финансовой системы и сдерживание инфляции.

    По мере адаптации экономики и стабилизации рынков регулятор начал быстрое снижение:

    • апрель – до 17%,

    • конец апреля – до 14%,

    • май – до 11%,

    • июнь – до 9,5%,

    • июль – до 8%,

    • сентябрь – до 7,5%.

    К концу года ставка закрепилась на уровне 7,5%, отражая постепенное снижение инфляционных ожиданий.

    2023 год: возврат к повышению

    В первой половине 2023 года ставка оставалась на уровне 7,5%, однако усиление инфляционного давления и ослабление рубля вынудили ЦБ перейти к ужесточению:

    • июль – повышение до 8,5%,

    • август (внеочередное заседание) – до 12%,

    • сентябрь – до 13%,

    • октябрь – до 15%,

    • декабрь – до 16%.

    Основной причиной стало превышение внутреннего спроса над возможностями экономики и рост инфляционных ожиданий.

    2024 год: рекордные значения

    В 2024 году борьба с инфляцией продолжилась. После нескольких заседаний без изменений ставка была повышена:

    • июль – до 18%,

    • сентябрь – до 19%,

    • октябрь – до рекордных 21% годовых.

    Регулятор объяснял жесткую политику необходимостью предотвратить инфляционную спираль и стабилизировать ценовую динамику.

    2025 год: начало цикла снижения

    На фоне замедления экономической активности и постепенного охлаждения инфляции Банк России перешел к снижению ставки:

    • июнь – до 20%,

    • июль – до 18%,

    • сентябрь – до 17%,

    • октябрь – до 16,5%,

    • декабрь – до 16%.

    Регулятор подчеркивал, что дальнейшее смягчение будет зависеть от устойчивости снижения инфляции.

    Ключевая ставка сейчас: какой уровень установлен ЦБ РФ в феврале 2026 года

    По состоянию на середину февраля 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 15,50% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ РФ принял на заседании 13 февраля, снизив показатель на 0,5 процентного пункта. Новое значение начало действовать с понедельника, 16 февраля.

    Регулятор пояснил, что несмотря на ускорение инфляции в январе, оно во многом связано с разовыми факторами. Среди них — повышение НДС и акцизов, индексация регулируемых тарифов, а также коррекция цен на плодоовощную продукцию. По оценке ЦБ, базовые показатели текущего роста цен существенно не изменились, а после исчерпания временных факторов инфляция должна продолжить снижение.

    Почему ЦБ решил снизить ключевую ставку

    В пресс-релизе Банка России отмечается сразу несколько факторов:

    • отклонение экономики от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается;

    • рост внутреннего спроса становится более сдержанным;

    • напряженность на рынке труда снижается, хотя безработица остается низкой;

    • денежно-кредитные условия остаются жесткими, несмотря на некоторое смягчение.

    При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что, по мнению регулятора, может препятствовать устойчивому замедлению роста цен. Поэтому Банк России продолжает действовать осторожно, снижая ставку постепенно.

    Какой сигнал дал ЦБ рынку

    Решение о снижении ставки стало продолжением начатого ранее цикла смягчения денежно-кредитной политики. Базовый сценарий Банка России предполагает средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,5–14,5% годовых в течение 2026 года, однако дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

    Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором вновь будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 20 марта.

    Российские войска освободили сумскую Покровку и Миньковку в ДНР
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Канада дважды отказала России в экстрадиции нациста Гуньки
    Швеция задумалась о переходе на евро из-за геополитики
    Немецкий ледокол сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами в Милане
    Падения льда и снега с крыш за неделю унесли жизни девяти человек

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    • На переговорах по Украине прорыв, считают в США

      Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
