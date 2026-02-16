Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
МЧС: Девять человек погибли за неделю из-за схода снега с крыш
МЧС: Девять человек погибли в России за неделю из-за схода снега с крыш
В результате схода снега и падения льда с крыш в 25 регионах страны за неделю погибли девять человек, а число пострадавших достигло 15, сообщили в пресс-службе МЧС.
Девять человек погибли и 15 пострадали за последнюю неделю в России из-за схода снега и льда с крыш зданий, передает ТАСС.
В пресс-службе МЧС отметили, что ситуация осложнилась из-за опасных и неблагоприятных погодных явлений, которые наблюдались сразу в 32 регионах страны.
За неделю в 25 регионах России было зафиксировано более 60 происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель. По данным спасателей, всего пострадали 24 человека, из которых девять скончались.
В МЧС подчеркнули, что ведомство продолжает работу по мониторингу ситуации и предупреждению подобных происшествий, также министерство призвало граждан соблюдать осторожность вблизи зданий в период снегопадов и оттепелей.
Ранее в понедельник в Саратове мужчина погиб из-за падения снега с крыши.
Накануне в Нижегородской области мужчина погиб от падения снега с крыши. В тот же день в Свердловской области два ребенка погибли из-за схода снега с горки.