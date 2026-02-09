У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
США задержали танкер в Индийском океане за нарушение санкций
Американские военные перехватили и досмотрели в Индийском океане судно, которое «нарушило карантинный режим», введенный для подсанкционных кораблей, заявил Пентагон.
Танкер Aquila II остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.
Операция по перехвату прошла без происшествий.
Судно якобы действовало «вопреки» указу президента США Дональда Трампа о «карантине для подсанкционных судов в Карибском бассейне».
По информации американского Минфина, задержанный танкер ходит под флагом Панамы.
Ранее индийские власти объявили о перехвате в открытом море задержала нескольких танкеров, использовавших перевалку топлива в международных водах якобы для «уклонения от пошлин прибрежным государствам».