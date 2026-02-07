Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

Крах биткоина не оправдал иллюзии верующих в «новое золото»

Tекст: Ольга Самофалова

Биткоин пережил крупнейший обвал со времен краха криптобиржи FTX в 2022 году. Еще в октябре он стоил 120 тыс. долларов, а в пятницу цена обвалилась до 60 тысяч.

Позже биткоин отыграл часть потерь, восстановившись выше 64 тыс. долларов. Но это все равно самые низкие уровни с октября 2024 года, месяца перед президентскими выборами в США, на которых Дональд Трамп сигнализировал о своей поддержке криптоиндустрии.

«Падение крайне быстрое и глубокое. От пиковых значений биткоин потерял около половины стоимости, совокупная капитализация снизилась с 4,3 до 2 трлн долларов. Когда за считанные месяцы исчезают сотни миллиардов долларов капитализации, рынок называет это крахом, даже если актив не исчезает навсегда», – говорит Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

Что же произошло? «Февральская коррекция биткоина – это проверка на прочность не столько самой криптовалюты, сколько иллюзий вокруг нее. С октябрьского пика первая цифровая монета упала почти вдвое. По данным Glassnode, реализованные убытки инвесторов достигли уровней краха FTX в 2022 году. Но сейчас картина иная: нет системных дефолтов, зато есть тотальная переоценка того, чем биткоин является на самом деле», – поясняет Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

Биткоин окрестили «цифровым золотом» и наделили ролью защитного актива и замены драгметаллам, но теперь эти иллюзии рассыпались. «Главная причина – биткоин перестал быть защитным активом и привязался к технологическому сектору. Когда в начале февраля акции софтверных компаний рухнули на 20-28% из-за страхов вокруг искусственного интеллекта, биткоин упал следом. А золото в тот же период выросло. Впервые корреляция биткоина с золотом стала отрицательной. Когда рынки ищут безопасность, они идут в золото. Биткоин остается спекулятивной ставкой на ликвидность», – говорит Астафьев.

«Если под «цифровым золотом» понимать актив, который должен расти или хотя бы сохранять стоимость в сложные моменты на рынке, то очевидно, что биткоин с этой задачей не справился.

Он падал синхронно с рынком акций, а иногда даже быстрее. В реальности это подтверждает, что биткоин не является защитным активом. Главный вывод – нельзя верить красивым слоганам без понимания реального поведения и состояния рынка, того, во что и для чего инвестируешь», – отмечает Гордиенко.

Те, кто не верил в «цифровое золото» с самого начала, сегодня празднуют победу. «Биткоин всегда был активом для игры на рост, а не для сохранения капитала. Золото веками подтверждало свою роль финансового убежища. Биткоин за 15 лет так и не смог. Он встроился в глобальную финансовую систему не как альтернатива ей, а как еще один рисковый инструмент. Урок прост: диверсификация должна быть настоящей. Если актив падает вместе с технологическими акциями, он не диверсифицирует портфель, он его дублирует», – говорит Астафьев.

Для тех, кто поверил криптовалюте, вся эта история означает одно – каждый из них столкнется с убытками, ни один не сумеет избежать провала.

«Для обычного инвестора происходящее может быть связано с серьезными убытками. В первую очередь, для тех, кто торговал с долговым плечом (в кредит), возможны реальные потери и принудительное закрытие позиций. Для крупных компаний, которые держат биткоин на балансе, предопределены миллиардные убытки, но это скорее «на бумаге», – уточняет Гордиенко.

Пострадали и самые убежденные сторонники крипты, в частности, компания Strategy Inc Майкла Сэйлора зафиксировала в четвертом квартале убыток в 12,4 млрд долларов, так как актив торгуется ниже их средней цены покупки. Концепция корпоративных «биткоин-казначейств» впервые столкнулась с системным испытанием, многие компании сворачивают подобные стратегии, замечает Астафьев.

Впрочем, эксперты не хоронят биткоин полностью. «Учитывая сохраняющуюся корреляцию с технологическим сектором, биткоин может опуститься ниже 50 тыс. долларов в течение года, особенно если техсектор продолжит коррекцию на 10-15% в ближайший квартал. Но я не ожидаю цен выше 120 тыс. долларов в этом году, потому что рынок входит в фазу сбережения и ухода от риска – ликвидность уходит в защитные активы, институциональные покупатели становятся осторожнее», – прогнозирует Астафьев.

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» полагает, что перспектива на три-шесть месяцев для биткоина будет во многом зависеть от того, сможет ли цена пробить и остаться ниже уровня 65 тыс. долларов. Если сможет, то цены уйдет ниже 60 тыс. долларов. Если и этот уровень будет пробит, то увеличивается вероятность того, что цена упадет до 50 тыс. долларов. Впрочем, пока эксперт не исключает и отскока цены на биткоин в диапазон 95-100 тыс. долларов, но потом движение вниз все-равно возобновится.

Инвестор Майкл Бьюрри, который в 2008 году предсказал крах рынка недвижимости в США, предупредил о «спирали смерти». По его словам, дальнейшее падение биткоина ниже 50 тыс. долларов приведет к массовым распродажам и «спирали смерти», из которой будет сложно выбраться. Это станет катастрофой для крупнейшей криптокомпании Strategy Inc и обанкротит майнеров. Это спровоцирует катастрофическую распродажу драгоценных металлов вроде золота.

Между тем президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец вообще не видит краха, а видит абсолютную норму для высоковолатильного инвестиционного актива в виде резких взлетов и падений. Крах – это когда биткоин будет стоить ноль, как это случилось несколько сотен лет назад с тюльпанами в Нидерландах, объясняет он.

«К биткоину не применим не то что фундаментальный, но и в каком-то смысле технический прогноз. Есть фраза, что у самурая нет цели, есть только путь. Это в полной мере относится и к биткоину. Он живет своей жизнью и в своей вселенной.

На его динамику имеет смысл смотреть в рамках скользящей средней за несколько лет. И тут вы увидите, что он все равно растет. Есть шутка, что в любой момент поздно покупать два актива – биткоин и недвижимость в Москве», – заключает Козинец. Он рекомендует людям, которые входят в биткоин, ограничиться 5% от портфеля.

Спрос на биткоин не исчезнет полностью, но станет другим: на какое-то время уйдет спекулятивная эйфория, быстрые деньги и вера в «вечный рост», зато останутся более осторожные инвесторы, которые покупают не на хайпе, а после падений, малыми объемами и без плеча, считает Гордиенко. «Рынок криптовалют, возможно, станет более жестким, прагматичным и более профессиональным. Хотя доля желающих заработать на колебаниях, скорее всего, будет восстанавливаться. Если жадность придет на смену страху, то цикл может повториться», – считает эксперт.