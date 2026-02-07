  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    18 комментариев
    7 февраля 2026, 09:20 • Экономика

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крах биткоина не оправдал иллюзии верующих в «новое золото»

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту?

    Биткоин пережил крупнейший обвал со времен краха криптобиржи FTX в 2022 году. Еще в октябре он стоил 120 тыс. долларов, а в пятницу цена обвалилась до 60 тысяч.

    Позже биткоин отыграл часть потерь, восстановившись выше 64 тыс. долларов. Но это все равно самые низкие уровни с октября 2024 года, месяца перед президентскими выборами в США, на которых Дональд Трамп сигнализировал о своей поддержке криптоиндустрии.

    «Падение крайне быстрое и глубокое. От пиковых значений биткоин потерял около половины стоимости, совокупная капитализация снизилась с 4,3 до 2 трлн долларов. Когда за считанные месяцы исчезают сотни миллиардов долларов капитализации, рынок называет это крахом, даже если актив не исчезает навсегда», – говорит Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова.

    Что же произошло? «Февральская коррекция биткоина – это проверка на прочность не столько самой криптовалюты, сколько иллюзий вокруг нее. С октябрьского пика первая цифровая монета упала почти вдвое. По данным Glassnode, реализованные убытки инвесторов достигли уровней краха FTX в 2022 году. Но сейчас картина иная: нет системных дефолтов, зато есть тотальная переоценка того, чем биткоин является на самом деле», – поясняет Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

    Биткоин окрестили «цифровым золотом» и наделили ролью защитного актива и замены драгметаллам, но теперь эти иллюзии рассыпались. «Главная причина – биткоин перестал быть защитным активом и привязался к технологическому сектору. Когда в начале февраля акции софтверных компаний рухнули на 20-28% из-за страхов вокруг искусственного интеллекта, биткоин упал следом. А золото в тот же период выросло. Впервые корреляция биткоина с золотом стала отрицательной. Когда рынки ищут безопасность, они идут в золото. Биткоин остается спекулятивной ставкой на ликвидность», – говорит Астафьев.

    «Если под «цифровым золотом» понимать актив, который должен расти или хотя бы сохранять стоимость в сложные моменты на рынке, то очевидно, что биткоин с этой задачей не справился.

    Он падал синхронно с рынком акций, а иногда даже быстрее. В реальности это подтверждает, что биткоин не является защитным активом. Главный вывод – нельзя верить красивым слоганам без понимания реального поведения и состояния рынка, того, во что и для чего инвестируешь», – отмечает Гордиенко.

    Те, кто не верил в «цифровое золото» с самого начала, сегодня празднуют победу. «Биткоин всегда был активом для игры на рост, а не для сохранения капитала. Золото веками подтверждало свою роль финансового убежища. Биткоин за 15 лет так и не смог. Он встроился в глобальную финансовую систему не как альтернатива ей, а как еще один рисковый инструмент. Урок прост: диверсификация должна быть настоящей. Если актив падает вместе с технологическими акциями, он не диверсифицирует портфель, он его дублирует», – говорит Астафьев.

    Для тех, кто поверил криптовалюте, вся эта история означает одно – каждый из них столкнется с убытками, ни один не сумеет избежать провала.

    «Для обычного инвестора происходящее может быть связано с серьезными убытками. В первую очередь, для тех, кто торговал с долговым плечом (в кредит), возможны реальные потери и принудительное закрытие позиций. Для крупных компаний, которые держат биткоин на балансе, предопределены миллиардные убытки, но это скорее «на бумаге», – уточняет Гордиенко.

    Пострадали и самые убежденные сторонники крипты, в частности, компания Strategy Inc Майкла Сэйлора зафиксировала в четвертом квартале убыток в 12,4 млрд долларов, так как актив торгуется ниже их средней цены покупки. Концепция корпоративных «биткоин-казначейств» впервые столкнулась с системным испытанием, многие компании сворачивают подобные стратегии, замечает Астафьев.

    Впрочем, эксперты не хоронят биткоин полностью. «Учитывая сохраняющуюся корреляцию с технологическим сектором, биткоин может опуститься ниже 50 тыс. долларов в течение года, особенно если техсектор продолжит коррекцию на 10-15% в ближайший квартал. Но я не ожидаю цен выше 120 тыс. долларов в этом году, потому что рынок входит в фазу сбережения и ухода от риска – ликвидность уходит в защитные активы, институциональные покупатели становятся осторожнее», – прогнозирует Астафьев.

    Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» полагает, что перспектива на три-шесть месяцев для биткоина будет во многом зависеть от того, сможет ли цена пробить и остаться ниже уровня 65 тыс. долларов. Если сможет, то цены уйдет ниже 60 тыс. долларов. Если и этот уровень будет пробит, то увеличивается вероятность того, что цена упадет до 50 тыс. долларов. Впрочем, пока эксперт не исключает и отскока цены на биткоин в диапазон 95-100 тыс. долларов, но потом движение вниз все-равно возобновится.

    Инвестор Майкл Бьюрри, который в 2008 году предсказал крах рынка недвижимости в США, предупредил о «спирали смерти». По его словам, дальнейшее падение биткоина ниже 50 тыс. долларов приведет к массовым распродажам и «спирали смерти», из которой будет сложно выбраться. Это станет катастрофой для крупнейшей криптокомпании Strategy Inc и обанкротит майнеров. Это спровоцирует катастрофическую распродажу драгоценных металлов вроде золота.

    Между тем президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец вообще не видит краха, а видит абсолютную норму для высоковолатильного инвестиционного актива в виде резких взлетов и падений. Крах – это когда биткоин будет стоить ноль, как это случилось несколько сотен лет назад с тюльпанами в Нидерландах, объясняет он.

    «К биткоину не применим не то что фундаментальный, но и в каком-то смысле технический прогноз. Есть фраза, что у самурая нет цели, есть только путь. Это в полной мере относится и к биткоину. Он живет своей жизнью и в своей вселенной.

    На его динамику имеет смысл смотреть в рамках скользящей средней за несколько лет. И тут вы увидите, что он все равно растет. Есть шутка, что в любой момент поздно покупать два актива – биткоин и недвижимость в Москве», – заключает Козинец. Он рекомендует людям, которые входят в биткоин, ограничиться 5% от портфеля.

    Спрос на биткоин не исчезнет полностью, но станет другим: на какое-то время уйдет спекулятивная эйфория, быстрые деньги и вера в «вечный рост», зато останутся более осторожные инвесторы, которые покупают не на хайпе, а после падений, малыми объемами и без плеча, считает Гордиенко. «Рынок криптовалют, возможно, станет более жестким, прагматичным и более профессиональным. Хотя доля желающих заработать на колебаниях, скорее всего, будет восстанавливаться. Если жадность придет на смену страху, то цикл может повториться», – считает эксперт.

    Главное
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Дмитриев сравнил Ротшильдов с Ланнистерами из «Игры престолов»
    Украина перебросила в Харьковскую область рейнджеров
    Брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции Тропина

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Трампа помогло властям Германии

    «Альтернатива для Германии» перестала быть самой популярной партией ФРГ, где неожиданно стал расти рейтинг власти. Канцлер Фридрих Мерц ни за что не смог бы добиться такого самостоятельно. Но ему сильно помог президент США Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации