США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

Tекст: Ольга Самофалова

Резерв криптовалюты будет состоять из пяти криптовалют: кроме биткоина, это эфир, XRD, солана и кардано. Но основная доля придется на биткоины. Резерв может состоять примерно из 200 тыс. биткоинов. Однако инвесторов разочаровала новость о том, что Трамп не собирается закупать криптовалюты в резервы, как они рассчитывали. Это бы подняло котировки криптовалюты.

Однако резерв будет капитализирован за счет биткоинов и другой валюты, уже конфискованных правительством в ходе уголовных и гражданских дел. И пополняться резерв тоже будет благодаря конфискованным новым объемам биткоина. Если раньше отсуженную криптовалюту продавали, то теперь не будут продавать, а будут передавать в резервы. Эта информация привела к падению биткоина в моменте на 5% до уровня ниже 85 тыс. долларов. Тогда как обещания Трампа создать такой резерв в январе привели к росту биткоина до исторического максимума в 109 тыс. долларов.

«Резерв – это своего рода цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют цифровым золотом», – заявил миллиардер и советник Трампа Дэвид Сакс.

При этом США планируют придумать стратегии, как накапливать токены без дополнительных расходов налогоплательщиков. «Одной из причин создания Белым домом резерва в криптовалюте является политический фактор. Трамп пришел к власти в том числе на фоне его высказываний о рынке криптовалют. Трамп считался наиболее криптоориентированным кандидатом», – говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам». Криптоиндустрия потратила миллионы долларов на поддержку Трампа на ноябрьских выборах.

«Вторая причина, возможно, заключается в достаточно высоком внешнем долге Соединенных Штатов. Не исключено, что в будущем резерв в криптовалюте может быть использован для погашения части этого долга», – говорит Дудченко. Пока суммы резервов криптовалюты, мягко сказать, недостаточно для погашения или даже значимого сокращения госдолга США, который превышает 36 трлн долларов, отмечает частный инвестор Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования». США владеют около 200 тыс. биткоинов, что, по разным оценкам, составляет от 16 до 18 млрд долларов. В других криптоактивах – еще 400 млн долларов.

В чем смысл создания резервов? Это дает некие гарантии. Например, переход к Бреттон-Вудской системе в конце Второй мировой войны произошел по причине наличия в США большого резерва в золоте, отмечает собеседник. «Это укрепляет позиции того, кто держит данный резерв, а также резерв может быть использован при необходимости, например, для стабилизации цен. Так, к примеру, США располагали достаточно большим стратегическим нефтяным резервом, который впоследствии использовался для стабилизации цен на нефть. В настоящее время он сократился примерно в два раза, однако США все еще имеют возможность задействовать его при необходимости», – рассуждает Дудченко. «Во-первых, это контроль: если государство будет держать у себя значительную часть биткоинов, оно сможет частично управлять их ликвидностью. Во-вторых, это хеджирование рисков – когда традиционные рынки лихорадит, биткоин может стать альтернативным активом. Также США смогут тестировать варианты использования BTC в международных расчетах, особенно в условиях глобального переформатирования финансовой системы», – рассуждает Алексей Дударев, аналитик WhiteBird.

«Смысл создания крипторезерва заключается в том, чтобы диверсифицировать резервы по активам и можно было выбирать наиболее выгодный вариант. При каких-то переводах транзакции в криптовалюте могут оказаться выгоднее, а для каких-то транзакций на первое место по важности выйдет именно обезличенность отправителя и невозможность проследить путь движения финансовых средств. Думаю, что для такого государства, как США, возможность обезличенного финансирования, например медицинских опытов или каких-то вооруженных формирований, имеет важнейшее значение», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

До недавних пор защитным активом во времена кризиса и турбулентности было золото. Но в последние годы часть инвесторов стали использовать еще и биткоин в качестве места, где можно переждать встряску.

«В золото инвестируют для финансовой стабильности: оно всегда в цене, не подвержено инфляции и может быть продано в кризисные времена, чтобы поддержать национальную экономику. Криптовалюты, конечно, в чем-то с ним схожи, в них тоже уходят в моменты турбулентности, но есть одно важное отличие: биткоин в десятки раз волатильнее золота», – замечает Дударев. Кроме того, у золота отсутствует риск дефолта.

«Рынок криптовалют ничем не обеспечен и является более турбулентным (рискованным) по сравнению с рынком золота. Цена на рынке криптовалют в силу его размера гораздо более подвержена воздействию относительно небольшого количества рыночных участников, тогда как на рынке золота манипулировать рынком гораздо сложнее. Как следствие, резерв в криптовалюте гораздо более рискован, чем резерв в золоте», – говорит Дудченко.

В целом сравнивать рынок золота и криптовалютный рынок не вполне корректно, считает эксперт, так как рынок золота гораздо больше, чем рынок криптовалютных активов. Общая капитализация рынка криптовалют составляет чуть более 3 трлн долларов, а капитализация рынка золота больше почти в семь раз и приближается к 20 трлн долларов.

Стоит ли России и другим странам подумать в этом же направлении и создавать криптовалютные резервы наподобие золотых?

С одной стороны, такой путь может дать России возможность снизить зависимость от доллара и создать дополнительную финансовую подушку, говорит аналитик WhiteBird. С другой стороны, есть много минусов, начиная с отсутствия четкой законодательной базы, позволяющей государствам эффективно работать с криптовалютами.

«Криптовалюта – это децентрализованная валюта, которая не имеет одного эмитента и, соответственно, не является обеспеченным активом. Эта валюта слишком волатильна и нельзя сказать, что она может полноценно выполнять те же функции, что и, например, золото. Кроме того, криптовалюта признается далеко не всеми странами. Следовательно, наличие резерва в криптовалюте для России несло бы в себе достаточно высокие риски. Пока создание резерва в криптовалюте не выглядит целесообразным», – говорит эксперт из ФГ «Финам».

Однако Владимир Чернов из Freedom Finance Global не исключает, что Россия уже давно имеет свой резерв в криптовалютах, и он активно используются на фоне санкций в отношении российской банковской системы, так как с его помощью можно обходить все внешние ограничения на трансграничные денежные переводы, просто об этом не разглашается по понятным всем причинам.