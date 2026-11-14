В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.0 комментариев
При столкновении трех иномарок в Марий Эл погибли три человека
В Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобилей Renault, Hyundai Solaris и Ford Focus, погибли три человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск, уточнило ведомство в Max.
Водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя другими иномарками.
В результате аварии три человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. На месте происшествия организовано реверсивное движение, там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу управление МВД по Ярославской области сообщило о гибели несовершеннолетнего пассажира при съезде автомобиля Toyota Camry в кювет.
В четверг в МВД по Марий Эл назвали выезд на встречную полосу предварительной причиной столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Creta в Звениговском районе республики.
В среду Госавтоинспекция региона сообщила о гибели семи человек при столкновении двух легковых автомобилей в Звениговском районе Марий Эл.