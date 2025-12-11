В Марий Эл три человека погибли в ДТП со школьным автобусом

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Моркинском районе Республики Марий Эл произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса, сообщает Госавтоинспекция региона. Авария произошла на 72-73 км автодороги Звенигово – Шелангер – Морки.

Как уточнили в ведомстве, водитель Lada Priora, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со школьным автобусом. В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человека, детей в школьном автобусе не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого три человека погибли, а шестеро получили травмы.

До этого в Магасе в Ингушетии при опрокидывании школьного автобуса пострадали трое детей. А в Минераловодском округе Ставрополья в конце октября произошла авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей, при которой погиб водитель легковушки и пострадали четверо несовершеннолетних.