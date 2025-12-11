Глава Euroclear предупредила об отпугивании инвесторов «конфискацией» активов России

Глава Euroclear предупредила об отпугивании инвесторов «конфискацией» активов РФ

Tекст: Катерина Туманова

Компания Euroclear, базирующаяся в Брюсселе, отвечает за хранение и управление 185 млрд евро замороженных российских резервов. По словам ее гендиректора Валери Урбен, финансисты не принимают решения, но как специалисты, обязаны объяснить политикам, каковы последствия некоторых решений.

«Что касается репарационного займа, мы считаем, что его нынешняя структура чрезвычайно сложна и инновационна с юридической точки зрения, и поэтому влечет за собой множество рисков для Euroclear и европейских рынков капитала. Мы считаем, что в будущем это может иметь негативные последствия для Европы», – заявила она в беседе с Corriere della Sera.

Урбен отметила, что должно быть обеспечено соблюдение верховенства права.

«Все, что выглядит как конфискация активов, на самом деле противоречит суверенному иммунитету, который является фундаментальным понятием в международном праве. В данном случае, в случае с нынешним репарационным займом, международные инвесторы могут воспринять это как конфискацию. Это может подорвать доверие к Европе и повысить стоимость заимствований для всех государств-членов ЕС», – пояснила она.

Предложение Еврокомиссии выпустить облигации с нулевым купоном для Euroclear, чтобы Euroclear передала Европейской комиссии денежные средства из замороженных российских активов для Украины тоже не вариант, считает Урбен.

«Если вы заставляете Euroclear инвестировать в структуру с нулевым процентом, возмещение по которой связано с чем-то, на что мы абсолютно не можем повлиять, например, с выплатой репараций Россией Украине, это очень похоже на конфискацию. Это лишает Euroclear права управлять более чем 80% нашего баланса, и Россия по-прежнему может истолковать это как конфискацию своих активов», – сказала она.

По словам Урбен, лучшим решением стала бы разработка более рыночного инструмента, в который Euroclear могли бы инвестировать. К примеру, инструмент с начислением процентов или рыночный инструмент для этой схемы, чтобы Euroclear могла использовать его в качестве залога в ЕЦБ и получать ликвидность.

Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.