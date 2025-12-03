Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Хельсинки получили от Москвы ноту о разрыве энергетического договора по приграничным ГЭС
Министерство иностранных дел Финляндии уведомило о получении официальной ноты от России с информацией о расторжении частей энергетического соглашения по ГЭС на реке Вуокса.
Министерство иностранных дел Финляндии получило официальную ноту от России о прекращении действия двух статей энергетического соглашения по гидроэлектростанции на реке Вуокса, передает РИА «Новости».
Как сообщает финский телерадиовещатель Yle, это уведомление касается соглашения по совместной эксплуатации ГЭС на российско-финляндской границе. Отмечается, что речь идет о прекращении действия двух статей из ранее заключенного двустороннего энергетического соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия двух статей соглашения с Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса между Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра. Одновременно он поручил МИД РФ уведомить Хельсинки, что после одностороннего отказа Финляндии от закупок российской электроэнергии Москва более не рассматривает себя обязанной поставлять компенсационную энергию по этому договору.
При этом 4 ноября финская энергокомпания Fortum заявила, что не получала от российской стороны официальных уведомлений о расторжении энергетического соглашения по Вуоксе и считает договор продолжающим действовать.