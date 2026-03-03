Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов
Житель Дубая рассказал о спокойной обстановке в городе во время обстрелов
В Дубае жители и туристы спокойно реагировали на взрывы, а власти обеспечили помощь и бесплатное продление проживания в отелях, сообщили очевидцы.
По словам очевидца, громкие звуки были слышны с 28 февраля сначала в Абу-Даби, а затем и в Дубае, особенно в районе аэропорта ночью с первого на второе марта, передает ТАСС.
«Тут речь идет о сотнях беспилотников и десятках ракет, которые были нейтрализованы еще в воздухе», – подчеркнул собеседник агентства. Несмотря на атаки, паники среди населения не наблюдалось.
Очевидец отметил, что несмотря на происходящее, жизнь в городе не изменилась, а люди продолжали заниматься повседневными делами.
Власти ОАЭ приняли меры поддержки туристов: из-за временного закрытия воздушного пространства многим туристам бесплатно продлили проживание в отелях до возобновления полетов, что, по словам собеседника, еще раз показало высокий уровень безопасности и заботы.
Российская туристка Светлана Первухина рассказала, что в городе заметно меньше людей, в ресторанах мало посетителей, а пробки полностью исчезли даже у крупных торговых центров.
Ранее первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево после того, как маршрут был изменен из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.
Туристка Равиля Иванова рассказала, что пассажиры рейса Flydubai из ОАЭ в Казань узнали о трансфере до аэропорта только за 10 минут до выезда.
Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов.