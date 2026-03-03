Очевидцы описали обстановку в Дубае во время обстрелов

Житель Дубая рассказал о спокойной обстановке в городе во время обстрелов

Tекст: Вера Басилая

По словам очевидца, громкие звуки были слышны с 28 февраля сначала в Абу-Даби, а затем и в Дубае, особенно в районе аэропорта ночью с первого на второе марта, передает ТАСС.

«Тут речь идет о сотнях беспилотников и десятках ракет, которые были нейтрализованы еще в воздухе», – подчеркнул собеседник агентства. Несмотря на атаки, паники среди населения не наблюдалось.

Очевидец отметил, что несмотря на происходящее, жизнь в городе не изменилась, а люди продолжали заниматься повседневными делами.

Власти ОАЭ приняли меры поддержки туристов: из-за временного закрытия воздушного пространства многим туристам бесплатно продлили проживание в отелях до возобновления полетов, что, по словам собеседника, еще раз показало высокий уровень безопасности и заботы.

Российская туристка Светлана Первухина рассказала, что в городе заметно меньше людей, в ресторанах мало посетителей, а пробки полностью исчезли даже у крупных торговых центров.

Ранее первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево после того, как маршрут был изменен из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Туристка Равиля Иванова рассказала, что пассажиры рейса Flydubai из ОАЭ в Казань узнали о трансфере до аэропорта только за 10 минут до выезда.

Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов.