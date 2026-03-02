Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у берегов страны
Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке безэкипажного катера у берегов Омана, что привело к гибели члена экипажа, сообщил Центр морской безопасности страны.
Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у побережья Омана, сообщает РИА «Новости».
Как уточняет Центр морской безопасности Омана, инцидент произошел в 25 морских милях от провинции Маскат, где судно под флагом Маршалловых Островов перевозило более 59 тыс. тонн груза.
В результате атаки безэкипажного катера на танкере произошли взрыв и пожар в машинном отделении. Власти Омана сообщают, что погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.
Международная морская организация рекомендовала судам воздержаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения условий в регионе.