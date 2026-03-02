  • Новость часа«Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Новые американские ударные дроны оказались устойчивы к РЭБ
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 13:57 • Новости дня

    Власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у берегов страны

    Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке безэкипажного катера у берегов Омана, что привело к гибели члена экипажа, сообщил Центр морской безопасности страны.

    Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке у побережья Омана, сообщает РИА «Новости».

    Как уточняет Центр морской безопасности Омана, инцидент произошел в 25 морских милях от провинции Маскат, где судно под флагом Маршалловых Островов перевозило более 59 тыс. тонн груза.

    В результате атаки безэкипажного катера на танкере произошли взрыв и пожар в машинном отделении. Власти Омана сообщают, что погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.

    Международная морская организация рекомендовала судам воздержаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения условий в регионе.

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Москва поддерживает постоянный диалог с Тегераном и другими вовлеченными странами на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждает ситуацию вокруг этой страны. Он подчеркнул, что кроме Ирана, Россия поддерживает общение с руководством других стран, на которые влияет текущий конфликт, в том числе с государствами Персидского залива, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что в течение дня у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор, темой которого станет ситуация вокруг Ирана.

    Представитель Кремля отметил, что после этого разговора будет предоставлена дополнительная информация.

    По словам Пескова, Россия пока не ведет контактов с партнерами по БРИКС на фоне ситуации вокруг Ирана. Диалог сейчас идет прежде всего со сторонами, затронутыми конфликтом.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    2 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    В ОАЭ дата-центр Amazon Web Services оказался под ударом иранских боевых дронов, после чего вспыхнул пожар.

    Иранские военные 1 марта направили барражирующие боеприпасы на инфраструктуру Amazon Web Services, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. В результате инцидента в здании начался пожар.

    «Источники сообщили, что атака была осуществлена боевыми дронами Корпуса стражей исламской революции», – пишет агентство.

    Местным экстренным службам для тушения огня пришлось полностью обесточить комплекс. Пожарные были вынуждены отключить не только основную сеть, но и резервные генераторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Исламской республики.

    Ударам ракет и беспилотников КСИР подверглись американские базы в ОАЭ и Саудовской Аравии. Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ на территории Эмиратов.

    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по офису Нетаньяху

    Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по офису израильского премьера Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС Израиля Томера Бара.

    Иран нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месту пребывания командующего ВВС Израиля Томера Бара, передает ТАСС. Об этом утром сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении КСИР говорится: «Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами Исламской республики». Также представители КСИР отметили, что судьба премьер-министра Израиля остается неизвестной.

    Официальные израильские источники пока не подтвердили информацию о попадании ракет и возможных последствиях удара.

    В результате атаки ранее погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен сорокадневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана заявил о запуске процесса избрания нового лидера страны. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    2 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили три американских истребителя над одним из регионов страны, сообщил представитель штаба войск ПВО Исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Представитель штаба войск ПВО Исламской республики «Хатам-оль-Анбия» сообщил о том, что силами иранской противовоздушной обороны были сбиты три истребителя ВВС США, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Кувейта сообщило, что в стране произошло крушение нескольких американских военных самолетов.

    Сообщалось, что Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом.

    Силы ПВО Ирана уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе.

    2 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    В ходе недавних ударов США и Израиля за двое суток погибли 175 иранских школьников и учителей, ставших жертвами военной эскалации, заявил представитель Минобрнауки Исламской республики.

    Представитель профильного ведомства подтвердил информацию о массовой гибели гражданских лиц, передает ТАСС.

    По данным чиновника, трагедия произошла в результате агрессивных действий американских и израильских сил.

    «Число погибших учеников и учителей в недавней войне достигло 175», – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

    Статистика охватывает потери, зафиксированные всего за два дня. Образовательные учреждения оказались под огнем в ходе эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб ранее сообщил о гибели 115 учеников местной школы. Позднее официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи заявил о 160 жертвах этой атаки.

    США и Израиль ранее нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    2 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Сбитый над Кувейтом американский F-15 был уничтожен «дружественным огнем»

    Истребитель F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом из-за ошибки при идентификации, сообщило американское командование ВВС.

    ВВС США подтвердили, что истребитель F-15 был сбит над Кувейтом ошибочно, когда его приняли за иранский беспилотник, сообщает радио Sputnik.

    По данным американского командования, самолет приняли за иранский беспилотник и уничтожили огнем собственных сил.

    В социальных сетях появились фотографии трех летчиков ВВС США, которые, предположительно, катапультировались и приземлились на территории Кувейта.

    Иранские военные сообщили, что сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом.

    Кувейт подтвердил крушение нескольких военных самолетов США.

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили три американских истребителя над одним из регионов страны.

    2 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что Франция готова принимать участие в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны.

    По словам Барро, Франция готова принимать участие в защите стран Персидского залива в соответствии с международными соглашениями и принципами коллективной самообороны, передает РИА «Новости».

    Также Барро подтвердил, что по военно-морской базе Франции в ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет. Французский министр уточнил, что ангар французской базы в Эмиратах был поражен в результате атаки беспилотника, целью которой стал порт Абу-Даби, однако ущерб оказался лишь материальным и ограниченным.

    Ранее агентство AFP сообщило, что удар по базе нанес иранский беспилотник, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что французские военные на базе приведены в состояние максимальной готовности из-за быстро меняющейся ситуации.

    Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Франция, Германия и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    После удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке.

    СМИ писали, что гибель аятоллы Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз.

    2 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии военной взаимопомощи в БРИКС

    Формат БРИКС не предусматривает взаимопомощи при вооруженной агрессии, это организация другого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, формат БРИКС не предполагает военной взаимопомощи между странами-участниками, передает ТАСС.

    «Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии, это организация иного характера, там речь идет о сотрудничестве в других областях», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны других стран-участников на фоне эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО Ирана сбила американский истребитель F-15 над Кувейтом. Иранские военные ранее уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта заявили о крушении нескольких американских военных самолетов.

    2 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США

    Кремль сожалеет из-за перехода ситуации между Ираном и США от переговоров к прямой агрессии, несмотря на предыдущий прогресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия разочарована деградацией ситуации между Ираном и США, несмотря на сообщения о существенном продвижении переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

    По его словам, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии.

    Песков также отметил, что у Кремля нет новых комментариев к позиции России по Ирану, так как она уже была изложена в заявлении Министерства иностранных дел.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия пока не обсуждает ситуацию вокруг Ирана с партнерами по БРИКС. В настоящее время диалог ведется прежде всего с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом, включая государства Персидского залива.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    2 марта 2026, 12:16 • Новости дня
    В Тегеране продолжились проправительственные акции после атаки США и Израиля

    Жители иранской столицы организовали шествия в поддержку действующей власти после ударов западных стран по Исламской республике.

    Граждане Исламской республики выходят на улицы для выражения солидарности с руководством страны. Демонстрации проходят в условиях обострения ситуации и атак со стороны Вашингтона и Тель-Авива, передает ТАСС.

    Сведения о массовых собраниях подтвердил находящийся в столице Ирана россиянин. Он отметил отсутствие оппозиционных выступлений в городе в данный момент.

    «Акции только проправительственные, антирежимных слышно не было», – сказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Тегерана ранее собрались на площади Палестины для выражения поддержки руководству страны.

    Соединенные Штаты и Израиль провели повторные удары по нескольким районам иранской столицы. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 12:25 • Новости дня
    Постпред России при международных организациях Михаил Ульянов заявил о попытках США и Израиля разрушить государственность Ирана и повторении прошлых сценариев нападений.

    Россия категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

    По его словам, действия США и Израиля привели к разрушительным последствиям, которые уже затронули и другие страны региона.

    Ульянов подчеркнул, что сценарий нападений июня 2025 года фактически повторился, происходя по одной и той же схеме. Дипломат отметил, что подобная эскалация дестабилизирует ситуацию в регионе и может спровоцировать дальнейшее распространение кризиса.

    Он также обратил внимание, что заявления американских и израильских властей не оставляют сомнений в их намерениях. «Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва готова выступить посредником в разрядке напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации