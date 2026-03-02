Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.