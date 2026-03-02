Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.