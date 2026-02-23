23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Глава Минобороны Украины сообщил о предстоящей реформе мобилизации
Министерство обороны на Украине разрабатывает масштабные изменения в системе мобилизации, чтобы устранить существующие проблемы и сохранить боеспособность вооруженных сил, заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.
Министерство обороны Украины приступило к разработке комплексной реформы мобилизации, передает ТАСС. Министр обороны Михаил Федоров сообщил об этом в своем Telegram-канале, однако подробностей предстоящих изменений пока не привел.
Он заявил, что цель реформы – предложить системное решение для урегулирования накопившихся за годы проблем, одновременно с этим поддерживая обороноспособность страны.
«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации», – написал Федоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу поддержать финансирование перехода украинской армии от мобилизации к контрактной системе.
Боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) отлавливают мужчин по домам в прифронтовых районах для мобилизации.
Представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки его в одну из боевых бригад.