    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    МИД сообщил об «атаке иноагентов» после выступления Лаврова в МГИМО
    Tекст: Ирма Каплан

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, как «все русофобы и пропагандисты на евроатлантических бюджетах» мобилизованы ради того, чтобы переврать слова главы МИД России Сергея Лаврова о современных международных отношениях и будущем многополярном мире.

    «Отмечаем настоящую атаку иноагентов в медиапространстве после сказанного министром Сергеем Лавровым в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО», – написали в Telegram-канале МИД России.

    Далее ведомство приводит подробный исторический обзор на тему западной политики, а также символов Берлинской стены и железного занавеса. Иноагенты, чьи реплики приводят в пример дипломаты, приписали Лаврову слова о том, что Запад якобы строил Берлинскую стену. Однако речь министра была совсем не об этом.

    «...Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать «берлинские стены», условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному», – сказал в МГИМО Лавров.

    Глава МИД России добавил, что Россия, в случае готовности сотрудничать на  равноправной взаимоуважительной основе, готова к диалогу со всеми.

    В посте привели статью Sueddeutsche Zeitung Владимира Путина, занимавшего в 2010 году должность председателя правительства. В ней он предложил создать  «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока».

    По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и европейский технологический потенциал. При этом крайне важным шагом на пути к объединению континента должна была стать полная отмена виз между Россией и ЕС, говорилось в статье.

    «Что же мы получили? От нас еще в 90-е стали отгораживаться именно «стенами» – институциональными, санкционными, визовыми. И «стена» эта в виде восточных границ НАТО – в нарушение всех обещаний и договоренностей», – подчеркнули в посте.

    В заключение дипломаты МИД приводят историческую справку на тему о появлении Берлинской стены.

    «Так что Берлинская стена, а де-факто железный занавес – прямое следствие политики Запада», – резюмирует МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров по традиции встретился со студентами и преподавателями МГИМО, он также исполнил гимн вместе с учащимися.

    Министр заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий, отметив при этом об изменении  отношений России с Западом навсегда.

    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения российской армии сломили оборону украинских военных у населенного пункта Чунишино, что позволило расширить контролируемую территорию на этом направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский заявил о прорыве российскими войсками обороны украинских сил у Чунишино к юго-востоку от Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, штурмовые подразделения ВС Россиии смогли сломить оборону противника и закрепиться на новых позициях, расширив зону контроля российских сил. «У Чунишино наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», – сообщил Кимаковский.

    Он подчеркнул, что в результате наступления на данном участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 2024 году при ударе по генштабу украинской армии, проводившемуся в ответ на атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе, погибли девять человек.

    «В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу», – рассказал Кадыров РИА «Новости».

    По его словам, радиоразведка перехватила переговоры, в которых украинские военные сообщали о девяти погибших и 17 раненых.

    В октябре 2024 года ВСУ ударили по Российскому университету спецназа в Чечне, на крыше пустующего здания произошел пожар. Тогда Кадыров пояснял, что за подобные действия украинскую армию ждет возмездие.

    Через некоторое время по зданию генштаба ВСУ произошел удар. Глава Чечни указывал, что это был ответ на атаку на университет в Гудермесе.

    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    МИД Эстонии вызвал поверенного России для вручения ноты протеста
    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста из-за российских самолетов на границе с прибалтийской страной.

    «Сегодня, 8 сентября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября», – сказано в сообщении на сайте МИД Эстонии.

    Там уточнили, что инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет МИ-8 без разрешения якобы вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырех минут.

    По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, это был еще один серьезный и достойный сожаления инцидент, особенно в свете того факта, что это было третье подобное нарушение в 2025 году, указано в сообщении.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, портал ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине. Также в августе министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства, получив ответный жест из Москвы.

    Кроме того, Министерство обороны Эстонии в сентябре выступило с инициативой по снижению бюрократии для натовских военных самолетов, чтобы облегчить их использование эстонского воздушного пространства

    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    В Подмосковье отметили моду на старославянские имена для новорожденных
    Tекст: Ирма Каплан

    В Министерстве социального развития Подмосковье отметили тенденцию среди молодых родителей по выбору для новорожденных старославянских имен, причем среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

    «Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», – приводит слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина пресс-служба ведомства.

    Там напомнили о возможности регистрации новорожденных на этапе роддома, когда  специалисты приходят в палату и помогают оформить необходимые документы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что доработка закона о допустимых именах в России столкнулась со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен.

    Россиянин Каверин отпущен талибами и вылетел в Москву

    Россиянин Каверин после задержания в Афганистане вернется в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Этнограф Святослав Каверин, находившийся под стражей в Афганистане полтора месяца, готовится к возвращению в российскую столицу в ближайший понедельник.

    Как сообщили два информированных источника, информацию передает РИА «Новости». Святослав Каверин намерен вернуться на родину после полутора месяцев заключения в Афганистане. Один из источников отметил, что Каверин сообщил родственникам о своем вылете в Москву после освобождения.

    По данным агентства, после освобождения Каверин отправил голосовое сообщение семье. Этнограф является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН.

    19 июля, Каверин написал в своем Telegram-канале, что был задержан в Кундузе за попытку контрабанды украшений и перевезен в Кабул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афганистане задержали российского этнографа Святослава Каверина по подозрению в попытке вывоза украшений. Российское посольство занимается судьбой задержанного гражданина.

    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Песков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин позволить себе отпуск не может, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, как президент России планирует отмечать день рождения 7 октября и будет ли у него в этой связи отпуск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин намерен до окончания 2025 года обратиться с посланием к Федеральному собранию. Также президент России проведет прямую линию с большой пресс-конференцией. Кроме того, Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график.


    Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
    Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки средств ПВО на Украину значительно замедлились, что усилило угрозу острой нехватки вооружений на фоне наращивания воздушных ударов Россией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Украина сталкивается с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок вооружений из США и интенсификации воздушных ударов со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Как отмечает издание, затруднения возникли после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, что связано с соответствующей директивой Пентагона.

    По информации The New York Times, начиная с июля Вашингтон приостановил отправку ракет-перехватчиков для систем Patriot, боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Белый дом продолжает поддерживать Киев военным путем, однако в первую очередь учитывает собственные потребности в вооружениях.

    Один из источников, знакомый с вопросом поставок, заявил газете: «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы». В публикации подчеркивается, что замедление снабжения особенно тревожно, поскольку ракеты, приобретаемые Киевом через отдельную программу, производятся малыми партиями, что приводит к перерывам между поставками.

    FT также напоминает, что страны Евросоюза недавно договорились предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов и закупить дополнительное вооружение в США. Однако такие поставки находятся на начальной стадии и пока не способны компенсировать возникший дефицит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нарастили силы ПВО в Сумской области. Бельгия пообещала Киеву 20 систем ПВО Cerber и один танк Leopard. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, не имея собственных систем ПВО и ПРО.

    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая коалиция во Франции лишилась поддержки, и премьер-министр Франсуа Байру подал в отставку после провала голосования по вотуму доверия, теперь же французскому руководству предстоят трудные дни, пишет New York Times.

    Байру, союзник президента Эммануэля Макрона, ушел вместе с кабинетом после неудачной попытки провести меры по сокращению государственного долга. Байру рассчитывал добиться поддержки парламента для экономических реформ, однако его инициатива не нашла одобрения, пишет New York Times.

    Теперь президент Макрон должен назначить нового премьер-министра и сформировать кабинет. Его администрация заявила, что решение о кандидатуре будет принято в ближайшие дни. Среди возможных преемников называются министр обороны Себастьен Лекорню и министр экономики Эрик Ломбард, обладающие поддержкой в парламенте.

    Оппозиционные партии требуют досрочных парламентских выборов, но Макрон пока исключает такой сценарий, опасаясь потери мандатов центристской коалиции. Более радикальные политики и часть левых настаивают на отставке самого президента, но Макрон заявляет, что намерен дослужить срок до 2027 года.

    До назначения нового правительства прежний кабинет будет исполнять обязанности в формате временной администрации. В стране сохраняется политическая неопределенность, а оппозиция готовит уличные протесты и призывает к массовым забастовкам против возможных мер жесткой экономии.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что народ Франции устал от действующего президента страны Эммануэля Макрона.

    Сам Макрон указывал, что в скором времени изучит возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия предыдущему главе правительства Франсуа Байру.

    Российские войска вошли в Приморское на запорожском направлении фронта

    Российские силы расширили контроль и начали бои за Приморское

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются на степногорском направлении запорожской линии фронта, взяв под контроль часть села Приморское у бывшего Каховского водохранилища, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вошли в село Приморское в Запорожской области на степногорском направлении фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости». Приморское расположено у бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы, ведущей к городу Запорожье, который находится под контролем украинских сил. По словам Рогова, российские войска расширили там зону контроля.

    Он отметил, что за освобождение села продолжаются бои, ситуация в районе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.

