МИД заявил о готовности России содействовать переговорам Еревана и Баку
Посол Копыркин заявил о поддержке урегулирования отношений Еревана и Баку
Россия готова продолжить поддержку урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном в требуемых форматах и объемах, посол России в Армении Сергей Копыркин.
Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Москва готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в том объеме, который будет востребован сторонами. По словам дипломата, истоки нынешнего процесса урегулирования были заложены при активном участии России на основе договоренностей на высшем уровне в 2020–2022 годах, передает ТАСС.
Он отметил, что формат и детали переговоров определяют непосредственно Армения и Азербайджан, а Россия уважает их решения.
В отдельном комментарии, Копыркин также обратил внимание на заинтересованность России в деблокаде Армении и развитии региональных транспортных коммуникаций. Он напомнил, что первая партия грузов по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан была отправлена именно из России, и этот процесс был сразу позитивно оценен в Москве.
По словам Копыркина, Россия рассматривает инфраструктурные проекты с точки зрения повышения транспортной доступности Армении и считает это общим интересом с армянской стороной.
Ранее президент Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС.
Владимир Путин также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности не могла вмешиваться в ситуацию в Карабахе после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году.
При этом Владимир Путин заявил, что экономические отношения между Россией и Арменией развиваются хорошими темпами.