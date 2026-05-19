СВР сообщила о переброске украинских операторов дронов в Латвию
Украинские военные специалисты по управлению дронами разместились на пяти прибалтийских базах для подготовки ударов по российской территории.
Переброска бойцов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины за границу направлена на организацию новых диверсий, передает ТАСС. Об этом рассказали представители пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс»», – указали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования использовать инфраструктуру Прибалтики для запуска дронов.
Несколькими днями ранее неопознанный беспилотник вторгся в воздушное пространство Латвии. В начале мая российские военные уничтожили летевший со стороны этой республики украинский аппарат.