Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
В Москве назвали победителей конкурса проектов о народных промыслах
Студенты из команды «Кодотворцы» выиграли конкурс «Душа России. ПроСмыслы»
Главный приз конкурса «Душа России. ПроСмыслы» за лучшую стратегию развития фабрики «Гжель» получила творческая молодежь, которой предстоит представить свою инициативу на Петербургском международном экономическом форуме.
Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия». Участниками стали студенты Финансового университета при правительстве страны, разработавшие проекты продвижения отечественных исторических производств на международной арене, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«У нас огромные возможности по продвижению разных этнических мотивов и, прежде всего, нашего уникального русского колорита и достояния. Поэтому очень важно, что ребята, вовлекаясь в проект, предлагают совершенно новые актуальные идеи, которые интересны производителям», – рассказала руководитель Дома народов России Анна Полежаева.
Руководитель ФАДН Игорь Баринов подчеркнул, что народные промыслы являются уникальным культурным кодом государства. По его словам, общая задача заключается в помощи таким производствам найти прочное место в современной экономике без утраты самобытности.
В финал вышли семь команд, посетивших ранее предприятия народно-художественных промыслов. Победу одержали «Кодотворцы», а в рамках события также открылась фотовыставка медиабанка «иСток».