В Москве назвали победителей конкурса проектов о народных промыслах

Студенты из команды «Кодотворцы» выиграли конкурс «Душа России. ПроСмыслы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия». Участниками стали студенты Финансового университета при правительстве страны, разработавшие проекты продвижения отечественных исторических производств на международной арене, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У нас огромные возможности по продвижению разных этнических мотивов и, прежде всего, нашего уникального русского колорита и достояния. Поэтому очень важно, что ребята, вовлекаясь в проект, предлагают совершенно новые актуальные идеи, которые интересны производителям», – рассказала руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов подчеркнул, что народные промыслы являются уникальным культурным кодом государства. По его словам, общая задача заключается в помощи таким производствам найти прочное место в современной экономике без утраты самобытности.

В финал вышли семь команд, посетивших ранее предприятия народно-художественных промыслов. Победу одержали «Кодотворцы», а в рамках события также открылась фотовыставка медиабанка «иСток».