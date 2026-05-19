Дрон ВСУ ранил двух мужчин в Курской области

Дрон ВСУ при атаке на авто ранил двух мужчин в Курской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об атаке дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района Курской области сообщил губернатор Александр Хинштейн. «В результате атаки вражеского дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены два человека. У 60-летнего мужчины слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги», – рассказал глава региона.

По словам губернатора, удар наносился по автомобилю, в котором находились пострадавшие. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь. Как только станет возможно, их доставят в областной центр, уточнил Хинштейн.

Накануне в результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района Курской области ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась,

Ранее в приграничном Хомутовском районе Курской области вражеский дрон поразил автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека, включая двух человек с акубаротравмой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили 87 тысяч мирных граждан.



