ФАС начала расследование из-за резкого подорожания лекарств в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная антимонопольная служба начнет проверки ряда фармацевтических компаний России из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, передает ТАСС.

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев сообщил об этом на фармацевтическом форуме им. Семашко. По его словам, служба фиксирует ценовые практики, вызывающие серьезную озабоченность, а некоторые компании перекладывают затраты на маркетинг в стоимость таких препаратов.

«Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашим вниманием и с нашими расследованиями. И может быть, это охладит от перегрева рынок лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП. Мы это видим сейчас одной из наших основных задач», – заявил Нижегородцев.

Ранее ФАС уже признала компанию КРКА нарушителем антимонопольного законодательства из-за монопольно высоких цен и выиграла против нее первую судебную инстанцию. Ведомство надеется выиграть и в апелляции, а затем распространить аналогичную модель расследования на весь рынок.

Также Нижегородцев обратил внимание на вопросы интеллектуальной собственности, отметив, что отдельные компании выпускают отечественные дженерики до истечения патентов на зарубежные препараты, что служба расценивает как элементы недобросовестной конкуренции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издательство «Просвещение» подало иск против Федеральной антимонопольной службы в арбитражный суд. Федеральная антимонопольная служба оценила стоимость билетов на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург. ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу.