Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Умер поэт и художник Владимир Алейников
Поэт, прозаик, художник и один из основателей литературного объединения СМОГ Владимир Алейников скончался в возрасте 80 лет, сообщило издательство «Рипол классик».
«Ушел из жизни Владимир Дмитриевич Алейников – поэт, прозаик, переводчик, один из ярчайших и самобытных голосов современной русской литературы», – говорится в сообщении издательства.
Писатель Ян Бруштейн на своей странице в соцсети сообщил, что поэт умер ночью в своем доме в Коктебеле, передает РИА «Новости».
Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. В 1965 году он вместе с Леонидом Губановым основал литературное содружество СМОГ. В 1980-х годах он занимался переводами поэзии народов СССР. Алейников начал публиковать свои книги в России только в 1987 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье семья поэта Евгения Чигрина сообщила о его смерти после продолжительной болезни.