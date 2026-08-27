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Захарова: Лондон передал Киеву технологии для сборки ракет Storm Shadow
Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова .
Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».
«Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.
Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.
Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.
В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.
В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.