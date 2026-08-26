  • Новость часаНазвано число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Канада нашла опору для торговой войны с США
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Торговый центр «Донецк сити» получил разрушения после удара ВСУ
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    США передали Польше пять новых истребителей F-35
    Иран и Оман договорились поделить доходы от Ормузского пролива
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    33 комментария
    26 августа 2026, 19:10 • Новости дня

    Торговый центр «Донецк сити» получил разрушения после удара ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» пострадал от массированного ракетного обстрела со стороны украинских войск, сообщили в СК.

    В момент атаки внутри здания находились посетители и персонал, передает РИА «Новости».

    «Нанесен массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка. В частности, разрушения получил торговый центр, в котором находились люди», – заявил агентству сотрудник следственных органов.

    Он пояснил, что сейчас на местах прилетов работают специалисты ведомства. Площадь пострадавшего ТРЦ превышает 115 тыс. квадратных метров.

    В июне прошлого года украинские войска атаковали ракетами Storm Shadow здание донецкого супермаркета.

    В августе 2024 года при обстреле торгового центра «Галактика» пострадали 11 мирных жителей.

    После этого инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

    Комментарии (4)
    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

    Комментарии (11)
    26 августа 2026, 09:59 • Видео / Жизнь после боя
    Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

    Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство направит пять млрд рублей на ежегодную модернизацию сельских почтовых отделений в рамках совместной инициативы с партией «Единая Россия», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

    «В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

    Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

    Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

    Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

    Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

    Комментарии (4)
    26 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Директор Ленинки показал украинскую азбуку с горящим Кремлем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Российской государственной библиотеке есть закрытое хранилище с украинской русофобской литературой, в коллекции есть детские азбуки с горящим Кремлем и мемуары участников АТО.

    Российская государственная библиотека провела экскурсию по закрытому фонду, где хранятся украинские издания, сообщает «Коммерсантъ».

    Среди представленных материалов оказались мемуары участников АТО, детская азбука с изображением горящего Кремля, комиксы и проза рок-музыканта Кузьмы Скрябина.

    «Книги создают большое количество установок – нарративов, как сейчас модно говорить. Мы много лет наблюдали, как на Украине появляется неприятная для нас литература, откровенно русофобская», – заявил директор Ленинки Вадим Дуда.

    По словам руководителя учреждения, в освобожденных в ходе спецоперации населенных пунктах часто звучат призывы уничтожать подобную литературу. Однако руководство библиотеки приняло решение сохранить эти документы. Это необходимо для дальнейшего изучения истории русофобии и анализа искажения исторических фактов.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о навязывании украинским детям русофобии через специальные комиксы.

    Украинское руководство запланировало полностью запретить в стране российскую литературу.

    В 2025 году специалисты изъяли из библиотек в ЛНР более 200 тысяч книг украинской экстремистской направленности.

    Комментарии (10)
    26 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Народной программе «Единой России» предусмотрены конкретные меры по повышению доходов преподавателей без увеличения их рабочей нагрузки и сокращению регионального неравенства зарплат, сообщил Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин.

    Головин выступил на областном педагогическом форуме «Август. Старт» в Кирове, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие 400 преподавателей со всего региона.

    «Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно педагог воспитывает будущих Героев. В принятой на Съезде Народной программе «Единой России» особое внимание уделяется поддержке педагогов. Есть даже отдельный пункт, который называется: «Высокий статус учителя». Мы понимаем, что это не просто слова, а конкретные меры поддержки», – заявил Головин.

    По инициативе партии совместно с правительством прорабатываются подходы к модернизации системы оплаты труда преподавателей. Цель изменений – сделать начисление зарплат более справедливым и прозрачным, а также повысить доходы без увеличения нагрузки.

    Кроме того, планируется сократить разрыв в уровне заработка учителей из разных регионов страны. В Народной программе также предусмотрено расширение проекта «Земский учитель» на закрытые административно-территориальные образования и моногорода, а также создание новых возможностей для повышения квалификации.

    Ранее президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов.

    Глава государства поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

    Выпускник программы «Время Героев» Виталий Дроздов предложил присваивать педагогам со стажем от 25 лет звание ветерана труда.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура выборов премьер-министра Британии напоминает политический анекдот, так как британские лидеры приходят к власти без прямого голосования граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила механизм выбора премьер-министра Британии с политическим анекдотом, передает радио Sputnik.

    По ее словам, даже дети в школе выбирают старосту более честным путем.

    «То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда», – заявила Захарова в радиоэфире.

    Дипломат добавила, что процесс выбора старосты класса через записки или опросы выглядит понятнее, чем приход к власти британского премьера.

    В июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел.

    Мария Захарова иронично назвала данные кадровые перестановки своеобразным престолонаследием.

    Комментарии (15)
    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

    Комментарии (19)
    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

    Комментарии (6)
    26 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    AP сообщило о 28 американцах в российских тюрьмах
    @ Андрей Архипов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Освобождение из заключения ветерана морской пехоты США Роберта Гилмана привлекло внимание к судьбе других американцев, страдающих серьезными заболеваниями за решеткой в российских тюрьмах, пишет Associated Press.

    Гилман, преподаватель из Массачусетса, находился под арестом с 2022 года по обвинению в нападении на полицейского – семья настаивала на его невиновности, а Госдепартамент признал его незаконно удерживаемым, сообщает Associated Press.

    Перед освобождением, по словам представителя фирмы Global Reach Эрика Лебсона, Гилман 47 дней провел в диссоциативном ступоре из-за издевательств в тюрьме, после чего его подключили к аппарату для кормления и приковали наручниками к больничной кровати.

    Бывший узник Пол Уилан, проведший в российских тюрьмах более пяти лет по обвинению в шпионаже, которое США называли беспочвенным, рассказал, что плохие условия содержания являются частью наказания. «Плохие условия – это часть наказания. Ты должен получать всего меньше, чем обычные граждане», – заявил он.

    Среди остающихся под арестом – Чак Циммерман, задержанный в июне 2025 года при плавании на яхте и осужденный на пять лет за перевозку оружия, у которого развились сильные боли в желудке, предположительно из-за язвы, панкреатита или грыжи. Ольга Джезлер, гражданка США с грин-картой, находится в заключении с 2022 года по делу о капсулах с CBD и страдает эндометриозом с растущей кистой яичника.

    16 сенаторов направили письмо госсекретарю Марко Рубио, указав на ослабленное состояние Гилмана и призвав добиться освобождения пятерых других американцев, включая Циммермана и Джезлер, а также Александра Антонова с черепно-мозговой травмой, Андре Хачатуряна с аутоиммунным заболеванием и Дэвида Барнса, которому требуется срочная стоматологическая операция. По данным фонда Foley Foundation, в России находятся около 28 американцев, из которых порядка шести организация считает незаконно удерживаемыми.

    Госдепартамент заявил, что осведомлен об обеспокоенности качеством медицинской помощи и продолжает поднимать этот вопрос перед российской стороной. Федеральная служба исполнения наказаний России на запрос о комментарии не ответила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон попросил Москву освободить осужденного американца Роберта Гилмана для прохождения медицинского лечения на родине. Гилман по состоянию здоровья был отпущен на свободу и направлен правительственным спецбортом в Вашингтон.

    Государственный секретарь США Марко Рубио поблагодарил российские власти за освобождение американца, находившегося в заключении более четырех лет.

    Комментарии (8)
    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

    Комментарии (2)
    26 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Число погибших при пожаре на АГХК выросло до семи человек
    Число погибших при пожаре на АГХК выросло до семи человек
    @ Амурский ГХК/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших на строительной площадке Амурского газохимического комплекса возросло до семи человек, открытое горение там ликвидировано, сообщили в пресс-службе предприятия.

    Очаги пламени на объекте полностью потушены, сейчас специалисты завершают выжигание остатков технологических газов, говорится в Telegram-канале АГХК.

    На месте происшествия уже началось детальное обследование территории.

    В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела четырех граждан КНР. Общее число жертв трагедии достигло семи человек, среди которых один россиянин и шесть китайских рабочих. Поиски еще девяти сотрудников подрядной организации продолжаются.

    За медицинской помощью обратились 152 человека, из них 36 пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальным 116 работникам помощь оказали на месте. Для транспортировки тяжелых пациентов прибыл спецборт Ил-76 МЧС России.

    Сотрудники Роспотребнадзора ведут непрерывный лабораторный контроль воздуха на границе жилой застройки города Свободный. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не выявлено. Руководство предприятия оказывает всестороннее содействие оперативным службам и медикам.

    Накануне сообщалось о трех погибших в ходе ЧП на предприятии. 10 пострадавших работников предприятия госпитализировали в больницу Благовещенска.

    Для санитарной эвакуации раненых в регионе приземлился спецборт Ил-76 МЧС России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 21:32 • Новости дня
    Умерла первая исполнительница песни I Will Always Love You

    Умерла певица Долли Партон, первая исполнительница песни I Will Always Love You

    Умерла первая исполнительница песни I Will Always Love You
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская певица, автор песен и актриса Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. Одной из самых известных композиций, связанных с ее именем, навсегда останется I Will Always Love You – баллада, которую Партон написала задолго до того, как в исполнении Уитни Хьюстон она превратилась в мировой суперхит.

    История I Will Always Love You началась не с романтических отношений, а с профессионального расставания, пишет Variety.

    В 1967 году Долли Партон стала партнершей популярного кантри-исполнителя Портера Вагонера. Он вел собственное национальное телевизионное шоу, а дуэт быстро приобрел известность. Для молодой Партон сотрудничество с Вагонером стало важнейшим этапом карьеры: благодаря телешоу ее увидела огромная аудитория.

    Однако со временем певица захотела выйти из тени своего партнера и построить самостоятельную карьеру. Расставание оказалось непростым. Партон была благодарна Вагонеру за предоставленную возможность, но понимала, что ей необходимо двигаться дальше.

    Именно из этих противоречивых чувств родилась I Will Always Love You.

    Партон написала песню в 1974 году как своеобразное музыкальное прощание с Вагонером. В композиции нет обвинений или злости. Напротив, героиня признает необходимость расставания, но одновременно сохраняет благодарность и любовь к человеку, с которым ее связывало прошлое/ Название песни переводится как «Я всегда буду любить тебя».

    Партон сама исполнила композицию и практически сразу добилась с ней первого места в кантри-чарте. Позже она еще раз записала песню – в 1982 году, для фильма «Лучший маленький бордель в Техасе». И эта версия также поднялась на вершину кантри-чарта.

    Но главный поворот в судьбе песни произошел десять лет спустя. В 1992 году Уитни Хьюстон записала I Will Always Love You для фильма «Телохранитель», в котором сама исполняла главную женскую роль вместе с Кевином Костнером.

    Песня провела 14 недель на первом месте американского поп-чарта, установив на тот момент рекорд. Саундтрек «Телохранителя» также превратился в один из самых успешных музыкальных альбомов в истории и разошелся по миру тиражом около 45 млн экземпляров.

    При этом Партон сохранила права на свою песню. Это решение оказалось чрезвычайно важным с финансовой точки зрения.

    К песне в свое время проявлял интерес Элвис Пресли. Но Партон отказалась от предложения, поскольку условия предполагали передачу части издательских прав. В результате авторские права остались у самой Партон. После мирового успеха версии Хьюстон песня принесла своей создательнице огромные доходы.

    Проблемы со здоровьем у исполнительницы обострились весной 2025 года после потери супруга Карла Дина. Осенью того же года Партон была вынуждена отменить концерт из-за инфекции, а весной 2026 года отказалась от резиденции в Лас-Вегасе.

    Незадолго до кончины певица признавалась, что долгое время игнорировала собственное самочувствие, ухаживая за мужем. Долли Партон вошла в историю как самая продаваемая кантри-исполнительница, реализовав свыше 160 млн альбомов по всему миру.

    В июле в Португалии скончалась британская певица Бонни Тайлер.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев

    Политолог Корнилов: Бунт против ТЦК в Тернополе повторит судьбу протеста во Львове

    Эксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине крайне высок градус недовольства работой ТЦК. Кризис усиливается опасениями из-за возможного призыва женщин. При этом основными участниками бунтов становится молодежь, пока не подлежащая мобилизации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Тернополе местные жители вышли на ночной марш протеста.

    «Жителями Тернополя в их бунте против ТЦК руководит желание выжить. Они понимают, что участь быть мобилизованными, вероятно, ждет значительную часть Украины. Эти опасения усиливаются на фоне заявлений иностранных «партнеров» Киева и украинских чиновников о возможности скорого призыва женщин», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В связи с этим, заметил он, молодежь, женщины, старики и даже люди с ограниченными физическими возможностями бросаются защищать мужчин от «людоловов». «Кадры идущих по центру Тернополя юношей и девушек, скандирующих «Ганьба!» (с украинского – «Позор!»), выглядели впечатляюще», – признал собеседник.

    «Вряд ли это была спланированная акция. Скорее всего, молодые жители города спонтанно, но в едином порыве решили выразить свое отношение к Зеленскому и политике его команды. Все понимают суть происходящего, но ничего не могут сделать», – добавил эксперт.

    Политолог обратил внимание на то, что основную часть марширующих составляли молодые люди. По его мнению, это связано с тем, что закон пока запрещает ТЦК их мобилизовать. «При этом, думаю, власти поступят с ними так же жестко, как и во Львове – поставят на колени, заставят извиняться на камеру после физического давления», – допустил собеседник.

    Корнилов также выразил сожаление в связи с тем, что на акции против ТЦК решаются жители далеко не всех украинских регионов. «Например, во Львове и Тернополе люди пытаются оказывать хоть какое-то сопротивление. А другие крупные города молчат. Видимо, местное население настолько подавлено, что не может ничего организовать», – заключил аналитик.

    Ранее в Тернополе после столкновения местных жителей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) люди вышли на ночной марш протеста, передает РИА «Новости». На опубликованном видео большая группа молодых людей идет ночью по дороге мимо военного автомобиля и автобуса. Участники шествия периодически выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!»). Судя по роликам, в акции протеста преимущественно участвовала молодежь.

    Незадолго до этого группа людей в Тернополе напала на авто сотрудников ТЦК, сообщила региональная полиция. Инцидент произошел при проверке документов. Силовики получили телесные повреждения. На место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к инциденту.

    В июле митинги против мобилизации прошли во Львове. Они начались с задержания в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и силой затащили в микроавтобус. Это возмутило прохожих, около 200 человек заблокировали проезжую часть и перевернули авто.

    Затем толпа окружила одного из сотрудников ТЦК и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки. По некоторым данным, в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Участников конфликта вынудили публично извиняться. Около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!». Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ.

    Комментарии (5)
    26 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США

    Американист Дробницкий: Канада имеет серьезные шансы победить Трампа в торговой войне

    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В торговой войне между США и Канадой у Оттавы шансы победить ощутимо выше. Вероятно, нынешняя обоюдная пикировка продлится до ноября, после чего демократическое большинство в Конгрессе усилит давление на Трампа в попытке лишить его важных рычагов управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны», – говорит американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в Штаты азиатские товары, а маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает – это приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Вопрос, однако, имеет не только экономическое измерение, заметил спикер. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Канадский премьер Марк Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», продолжает аналитик.

    По его мнению, именно этот аспект способен стать решающим аргументом в пикировке между странами. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил спикер.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещает в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленные целями тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют», – добавил аналитик.

    «Таким образом, тактика Карни поймать Трампа на встречном замахе имеет все шансы на успех. Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, заметил он, надежда Оттавы на то, что отношения США и Канады вернутся к середине нулевых, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в меняющуюся глобальную повестку», – указал собеседник.

    Спикер также обратил внимание на необъявленный, но действующий уже де-факто альянс Оттавы с Европой и Токио для противодействия экономическому давлению США. «Европейская сторона всегда воспринимала Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

    Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в канадском министерстве финансов, действующие тарифы на сталь и алюминий из Штатов увеличат вдвое – до 50%. На бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары будет распространяться пошлина в 25%, а на электроприборы – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Впрочем, до начала действия ответных мер канадскому премьеру Марку Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике своей страны, пишет Economist. Журнал указывает на то, что США могут смириться с потерей доли канадского рынка, тогда как для Оттавы будет не так просто с этим справиться.

    Издание Politico на этом фоне напоминает, что в начале 2026 года Карни в Давосе призвал демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против президента США Дональда Трампа. Но новая торговая война разразилась слишком рано для альянса «средних держав». «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    Отмечается, что Евросоюз, Британия, Япония и партнеры в Азии стараются не привлекать к себе внимания Вашингтона и опасаются противостояния главе Белого дома. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал Politico Томас Райт, аналитик Института Брукингса.

    Вместе с тем Карни заявил, что Канада находится в сильной позиции: за последний год она заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    Напомним, 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп уточнил, что производители смогут избежать мер, если перенесут производство в Соединенные штаты.

    Решения были приняты после того, как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговой сделке. Оттава и Вашингтон переложили вину друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир сообщил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американский рынок.

    Карни в свою очередь указал, что Штаты в последний момент внесли изменения в сделку, и назвал их «несправедливыми, неэкономическими». По информации Bloomberg, переговоры сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

    Позднее глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами». По его словам, США десятилетиями поддерживали северного соседа, однако теперь это прекратится. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

    Комментарии (4)
    Главное
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    Украина начала принудительную эвакуацию детей с подконтрольной территории Запорожья
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации