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    26 августа 2026, 14:50 • В мире

    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки
    @ Christian Schroedter/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущено гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии - евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли?

    «С меня хватит. Я больше не хочу, чтобы меня обманывали эти идиоты, которые сидят там наверху и обещают одно, а делают прямо противоположное», - в сердцах заявила сопредседатель партии немецких евроскептиков «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. Чуть раньше она обозначила две цели, которые поставит перед собой в случае, если АдГ придет к власти.

    Во-первых, она выведет ФРГ из Еврозоны. «До введения евро Германия жила значительно лучше. Сейчас мы наблюдаем повсеместное обнищание широких слоев работающего населения», - заявила Вайдель, по словам которой евро стало «нестабильной валютой».

    Во-вторых, она выведет ФРГ из Шенгенского соглашения, которое обеспечивает открытые внутренние границы между странами-подписантами. В основном потому, что в Германию хлынули мигранты, сумевшие прорваться через южные границы ЕС в Италии, Испании или Греции.

    «Мы закроем границу, мы выйдем из Шенгенской зоны, чтобы люди, подобные тем, что приехали из Сеуты, больше не могли к нам приезжать», - пообещала лидер АдГ.

    И добавила, что

    все сирийские беженцы, которых в Германии проживает порядка 1,3 млн, будут возвращены на Родину.

    Неудивительно, что столь радикальные предложения вызвали волну критики со стороны системных немецких партий.

    Так, по словам генсека правящей ХДС Франциски Хопперманн, своими нападками на евро и Шенген Алис Вайдель наносит удар по двум важнейшим достижениям Европы. «Это также станет серьезным ударом для немецких малых и средних предприятий. В конечном итоге, предприятия, работники и граждане заплатят цену за этот ошибочный путь», - считает она.

    Также Хопперманн считает, что Вайдель и АдГ «предлагают лишь хаос и разрушение» и ведут к «упадку Германии». С ней согласны и некоторые немецкие экономисты.

    «Курс против Европы и евро, изоляционизм и закрытие границ, демонтаж государственных институтов, инвестиций и услуг, а также усиление поляризации заметно ухудшат ситуацию для большинства людей», - уверен президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратцшер.

    Возмутились и соседи Германии – поляки. «Возобновление постоянного пограничного контроля в Германии будет иметь серьезные последствия для Польши, в том числе экономические», - заметил глава МИД Польши Радослав Сикорский. И тут же сделал выпад против польской национал-консервативной оппозиции, выступающей с аналогичными предложениями:

    «Наши националисты не задумываются о том, что произойдет, когда другие начнут действовать столь же эгоистично, как и они».

    Эта критика в общем-то оправдана. Возврат ФРГ к немецкой марке приведет к серьезным потерям для Германии, так как на еврозону приходится почти половина ее товарооборота. Собственно, до недавних пор ее вообще считали главным выгодополучателем ЕС от введения евро.

    С Шенгеном сложнее. Его наличие действительно приводит к притоку в страну нежелательных лиц. «Германия из-за своих социальных пособий является целью номер один для большинства беженцев», - напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В то же самое время, по словам эксперта, благодаря Шенгену в Германию в режиме маятниковой миграции приезжают и квалифицированные кадры из европейских стран - Франции, Бельгии, Польши, Чехии, а немцы могут свободно перемешаться по Евросоюзу.

    «Любая поездка в соседнюю страну при выходе из Шенгена создаст проблемы ее коренным жителям», - подчеркнул политолог-международник Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Отсюда вопрос - зачем Вайдель говорит о подобных радикальных инициативах, а не выступает с менее травмирующими предложениями. Например, вместо выхода из Шенгена можно говорить о его заморозке. Страны-члены имеют право приостанавливать действие Шенгена – и та же Германия применяла это право во время миграционного кризиса 2015 года.

    Есть и другие альтернативы. «Германия может на постоянной основе вернуть пограничный контроль и не пускать в страну тех, кто получил визу в другую страну ЕС. Пока такой привилегией пользуются Швейцария и Дания, которые оговорили это свое право на моменте вступления в Шенгенскую зону», - напоминает Вадим Трухачев.

    Судя по всему, Вайдель говорит то, что хотят слышать ее избиратели. Точнее, те из них, чье мнение для нее особенно важно в ближайшие несколько недель: это консервативные антимигрантски и отчасти антиевропейски настроенные немцы из земель, когда-то входивших в ГДР.  

    Уже 6 сентября состоятся выборы в парламент (ландтаг) земли Саксония-Ангальт, и АдГ, чей рейтинг в регионе превышает 41%, имеет шанс сформировать там однопартийное правительство.

    А 20 сентября состоятся выборы в Мекленбурге-Передней Померании, где у АдГ также весьма сильные позиции, и в Берлине, где она далеко не так популярна, уступая партии власти ХДС и Левым, которые борются за первое место.

    Вайдель пытается проецировать потенциальные региональные успехи на общегерманский уровень, где и должна будет реализовывать свои радикальные инициативы. «Мы будем управлять первыми федеральными землями. И мы также будем управлять на федеральном уровне», - заявила она.

    Но на практике такой успех маловероятен. И не только потому, что до общенациональных выборов еще далеко - почти 2,5 года. Не вся германия - бывшая ГДР. Несмотря на сильный рост популярности в западных регионах тоже, в среднем по стране АдГ не хватит голосов для однопартийного правительства. Как бы ни был плох канцлер Фридрих Мерц, многие немцы скорее предпочтут Левых - тоже довольно радикальную оппозицию, чем АдГ.

    Опросы показывают, что на общенациональных выборах партия Вайдель займет уверенное первое место, ее рейтинг составляет порядка 28%, тогда как у ближайшего преследователя - альянса ХДС/ХСС - 21%. Однако ей не с кем будет собирать коалицию.

    «Остальные партии совершенно любого толка будут готовы объединиться для того, чтобы не пустить во власть Альтернативу для Германии», - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Конечно, сбор коалиций по принципу «я тебя слепила из того, что было» будет приводить к постоянным кризисам, дальнейшему падению рейтинга системных партий и укреплению позиций АдГ, однако до того момента, пока у нее образуется рейтинг хотя бы в 40-45% еще далеко.

     «Их во власти никто не ждет, поэтому они могут говорить все, что им взбредет в голову», - резюмирует Офицеров-Бельский. Чтобы ни обещала Вайдель, исполнять ей этого не придется.

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