Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана

Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».

«Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.

Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.