Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?2 комментария
Российское посольство выразило соболезнования после пожара в роддоме Пакистана
Российские дипломаты поддержали семьи, потерявшие детей в результате трагического пожара в столичном родильном доме Пакистана, где погибли 14 младенцев.
Посольство России в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагической гибелью младенцев во время пожара в родильном доме Исламабада, передает РИА «Новости».
«Разделяем боль семей, понесших эту невосполнимую утрату, выражаем им искренние соболезнования. Желаем близким погибших мужества и душевных сил в этот тяжелый момент», – говорится в официальном заявлении российской дипмиссии.
Ранее стало известно, что в результате возгорания в больнице пакистанской столицы скончались по меньшей мере 14 новорожденных. Причиной пожара стал взрыв компрессора кондиционера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в родильном отделении клиники Исламабада стали новорожденные дети. Взрыв компрессора кондиционера привел к сильному возгоранию в гинекологическом отделении.
Ранее российская дипмиссия выражала соболезнования семьям погибших при теракте на железной дороге в пакистанской Кветте.