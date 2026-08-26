Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

Есть такая популярная максима, крайне модная у психологов: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Мысль замечательная, хотя ее часто понимают не совсем правильно – раз ничего нельзя поделать с проблемой, то имеет смысл хотя бы перестать испытывать стресс по её поводу. Однако далеко не любое изменение личного отношения к ситуации влечёт снижение нервной нагрузки.

Но в самой своей сути эта идея действительно замечательно глубока. Посмотрев на проблему, с которой ты вроде бы ничего не можешь сделать, с верного угла зрения, ты способен увидеть ее решение, найти выход из ситуации, которая казалась тупиковой.

На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тысяч рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке.

Что общего у этих двух историй, очевидно: проблема мелких и не очень мелких начальников, на ровном месте создающих людям проблемы. И это та самая ситуация, которую невозможно изменить – просто потому, что это часть человеческой природы. Всегда и везде находятся люди, которые склонны пользоваться своими полномочиями с формалистским равнодушием или хуже того – стремятся самоутверждаться, тешить чувство собственной важности за счет других. Не существует механизмов, гарантирующих кардинальное решение этой проблемы – и вряд ли они когда-то появятся.

К слову, конкретно этот феномен является наглядным примером того, что далеко не любое изменение взгляда на проблему помогает справиться с ней. Скажем, мы в России очень долгое воспринимали эту особенность не как общечеловеческую, а как специфически отечественную. Мол, только у нас, в лапотной России, такое безобразие творится, а вот где-то там есть страны, где чиновники и начальники сплошь добросердечны и проникнуты индивидуальным подходом к человеку.

Можно только порадоваться, что за последние десятилетия розовые очки с нас слетели и мы стали смотреть на реальность куда более трезво. Впрочем, в некоторых людях это может усилить уныние: если черствость – это неискоренимая особенность человеческого общества, то эту проблему в принципе невозможно решить и даже нет смысла пытаться. Безнадёга.

И тут как раз на помощь приходит идея о – правильном – изменении нашего отношения к ситуации, над которой мы вроде бы не властны. Что в итоге не просто облегчает нашу жизнь, а меняет её к лучшему.

Да, мы ничего не можем поделать с проблемой в целом – всегда были и будут начальники с равнодушным и потребительским отношением к людям, но мы можем бороться и менять ситуацию к лучшему в каждом конкретном случае несправедливости. В последних историях так и произошло. Вмешательство Маргариты Симоньян обернулось снятием штрафа со стрелявшего мужчины, а поднявшийся в социальных сетях шум помог решить проблему с избыточной бюрократической реакцией на детский рисунок. Вплоть до того, что с девочкой встретился губернатор Тульской области.

Кто-то скажет: но ведь это же единичные случаи на фоне множества других, прошедших незамеченными для общества, – и будет неправ. Точно так же, как будет неправ тот, кто сочтет подобную общественную реакцию неэффективной – мол, из пушки по воробьям.

А неправы они будут потому, что вся эта гражданская активность – даже по, казалось бы, мелким поводам, которые в принципе не должны возникать – ценна сама по себе. Потому что благодаря ей растет гражданская зрелость нашего общества и конкретного человека. Потому что люди понимают, что благодаря их усилиям происходят перемены к лучшему. Потому что усиливается взаимодействие между обществом и государством: вышестоящие власти оперативнее получают информацию о каких-то проблемах и сбоях в работе своих подчиненных – что позволяет и им эффективнее реагировать.

Потому что чиновники чувствуют общественный – и начальственный – контроль над своей работой, а склонные к злоупотреблениям начинают опасаться попасть в фокус общественного внимания. И как результат – постепенно все эти отдельные мелкие улучшения меняют в лучшему нашу жизнь в целом.

Вот и получается, что полностью решить проблему бюрократического формализма, злоупотреблений и равнодушия невозможно. Но вполне возможно в конкретном обществе заметно снизить ее проявление, причем на системном уровне. Есть только одно главное условие для того, чтобы это сработало: мы сами, граждане страны, не должны быть равнодушными.