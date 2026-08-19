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Симоньян пообещала оплатить штраф фермера за стрельбу по БПЛА
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выразила готовность погасить административный штраф, который выписали пенсионеру из Волгоградской области за попытку сбить украинский дрон.
Она сообщила в своем Max-канале о том, что 66-летний фермер из Волгоградской области Николай Мухин получил штраф в 40 тыс. рублей за попытку сбить БПЛА из охотничьего ружья.
«Уважаемые ответственные товарищи, разберитесь, пожалуйста. Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», – написала она.
По словам Мухина, в ночь на 7 июля он услышал гул дронов, летевших над домом, тогда он набрал номер экстренной службы, взял ружье и вышел на улицу.
«Раньше я много раз звонил в 112 и сообщал о пролетах. Обычно они летают с двух до четырех ночи, по шесть-восемь штук. В этот раз я тоже хотел просто сообщить, а выстрелил, когда уже второй дрон налетал. Я не завершил вызов, а просто положил телефон на машину», – рассказал фермер RT.
Диспетчер экстренной службы слышала выстрелы и спросила, кто стрелял и есть ли у Мухина лицензия. Лицензия у Мухина была, но на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в населенных пунктах»).
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» вступилась за охотника, которого оштрафовали за стрельбу по БПЛА. В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.