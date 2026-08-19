Симоньян пообещала оплатить штраф фермера за стрельбу по БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

Она сообщила в своем Max-канале о том, что 66-летний фермер из Волгоградской области Николай Мухин получил штраф в 40 тыс. рублей за попытку сбить БПЛА из охотничьего ружья.

«Уважаемые ответственные товарищи, разберитесь, пожалуйста. Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф», – написала она.

По словам Мухина, в ночь на 7 июля он услышал гул дронов, летевших над домом, тогда он набрал номер экстренной службы, взял ружье и вышел на улицу.

«Раньше я много раз звонил в 112 и сообщал о пролетах. Обычно они летают с двух до четырех ночи, по шесть-восемь штук. В этот раз я тоже хотел просто сообщить, а выстрелил, когда уже второй дрон налетал. Я не завершил вызов, а просто положил телефон на машину», – рассказал фермер RT.

Диспетчер экстренной службы слышала выстрелы и спросила, кто стрелял и есть ли у Мухина лицензия. Лицензия у Мухина была, но на него составили протокол по ст. 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в населенных пунктах»).

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» вступилась за охотника, которого оштрафовали за стрельбу по БПЛА. В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.



