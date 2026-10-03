Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.14 комментариев
Следователи начали поиск сожителя расчлененной в Москве женщины
В Москве правоохранительные органы ищут сожителя женщины, расчлененное тело которой было найдено на юго-востоке столицы, он подозревается в причастности к убийству, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили, что сожитель женщины, фрагменты тела которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, может быть причастен к ее убийству, передает РИА «Новости».
«В настоящее время его местонахождение устанавливается», – сообщил источник.
В столичном главке СК России сообщили, что по факту обнаружения фрагментов человеческого тела возбуждено уголовное дело. Уточняется, что останки принадлежат женщине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Летом мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры. В апреле подозреваемый в убийстве женщины в Москве лечился у психиатра.