Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло на МКАД

Tекст: Ольга Иванова

Масштабная авария произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге, в результате инцидента пострадал один человек, передает РИА «Новости».

В пресс-службе главного управления МВД по Москве подтвердили информацию о происшествии. «По предварительным данным, на МКАДе произошло столкновение шести транспортных средств. В результате ДТП один человек пострадал», – сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне массовое ДТП на 37-м километре МКАД затруднило движение транспорта на шесть километров.

В феврале два человека погибли из-за падения легкового автомобиля с эстакады на кольцевой автодороге.

В августе 2024 года на этой трассе произошла смертельная авария с участием шести машин.