Tекст: Вера Басилая

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредил об угрозе экономического краха и бегства инвесторов в случае победы на региональных выборах в Саксонии-Анхальт оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости».

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября. Согласно опросам, фаворитом избирательной гонки выступает АдГ, которая располагает поддержкой 42-43% избирателей, в то время как ХДС набирает только 22%.

«Если эта земля станет неуправляемой и если в следующий понедельник, возможно, будет подтверждено абсолютное большинство правопопулистской партии, то международные инвесторы трижды подумают, стоит ли им по-прежнему вкладывать средства в Саксонию-Анхальт», – заявил Мерц во время своего предвыборного визита в город Кведлинбург.

Политик утверждал, что подобные опасения он и премьер-министр Саксонии-Анхальт Свен Шульце слышат регулярно. Вслед за этим канцлер ФРГ отметил, что сохранение экономической стабильности региона будет напрямую зависеть от итогов предстоящих выборов, и призвал не превращать землю в полигон для экспериментов разгневанных граждан.

Газета Bild ранее сообщила, что предстоящие региональные выборы могут стать началом конца для нынешнего правительства ФРГ во главе с Мерцем и поставить вопрос о его досрочной отставке.

Издание Politico спрогнозировало получение партией «Альтернатива для Германии» около 42% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции с этой политической силой из-за ее контактов с российскими властями.

Руководство Христианско-демократического союза допустило отставку главы немецкого правительства после сентябрьского голосования.