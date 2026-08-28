Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.6 комментариев
Роскачество сообщило о введении ГОСТа на полки с российским пивом
Роскачество анонсировало принятие ГОСТа для полок с отечественным пивом
ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца 2026 года, в нем появятся критерии того, какое пиво считать российским, а также как лучше всего размещать его в магазинах, рассказали в Роскачестве.
Роскачество совместно с профильными ведомствами и представителями отрасли завершило подготовку новых стандартов для отечественной пивоваренной продукции, передает РИА «Новости». Документ устанавливает четкие критерии принадлежности напитка к российскому производству и правила его реализации.
«В России завершилось публичное обсуждение ГОСТа на эталонную полку российского пива, разработанного Роскачеством при участии Минсельхоза России, Минпромторга России, а также отраслевых союзов, представляющих всю отрасль. Сейчас ГОСТ направлен в технический комитет ТК 175, его принятие ожидается до конца 2026 года», – сообщили в организации.
Новые правила определяют, что российским может называться только пиво, произведенное из отечественного сырья на территории страны. Кроме того, права на товарный знак должны принадлежать компании, зарегистрированной в России.
Стандарт также описывает оптимальные способы выкладки продукции в торговых сетях и дает рекомендации по проведению маркетинговых акций. Для выделения акционных товаров предлагается использовать специальные полочные разделители и особое оформление ценников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года в России вступил в силу новый государственный стандарт для пивных напитков.
Ранее Росстандарт утвердил новые требования к качеству производства пива с 1 января 2027 года.
В прошлом году Роскачество анонсировало создание специального стандарта для признания происхождения пива российским.