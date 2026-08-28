Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.6 комментариев
Главком ВСМ Британии признал превосходство подводного флота России
В Британии признали превосходство подводного флота России
Британия сталкивается с катастрофическим риском из-за подводной войны, предупредил главнокомандующий военно-морскими силами генерал Гвин Дженкинс, говоря о превосходящем противнике в лице российского подводного флота.
Генерал Гвин Дженкинс заявил, что страна столкнется с «катастрофической ситуацией», если не сможет защитить свою критически важную инфраструктуру от России», пишет The Times.
Дженкинс при этом признает превосходство российского подводного флота и его возможностей.
«В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей подводного флота... Очень боеспособные подводные лодки», – приводит РИА «Новости» слова Дженкинса.
Он указал на то, что Россия отличается «крайне продвинутой» исследовательской программой в области подводного флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти в 2025 году запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс. Лондон в 2026 году решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины.
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