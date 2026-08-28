Главком ВСМ Британии признал превосходство подводного флота России

В Британии признали превосходство подводного флота России

Tекст: Катерина Туманова

Генерал Гвин Дженкинс заявил, что страна столкнется с «катастрофической ситуацией», если не сможет защитить свою критически важную инфраструктуру от России», пишет The Times.

Дженкинс при этом признает превосходство российского подводного флота и его возможностей.

«В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей подводного флота... Очень боеспособные подводные лодки», – приводит РИА «Новости» слова Дженкинса.

Он указал на то, что Россия отличается «крайне продвинутой» исследовательской программой в области подводного флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти в 2025 году запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс. Лондон в 2026 году решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины.

Глава Морской коллегии Николай Патрушев назвал модернизацию подводного флота ключевой задачей развития ВМФ. На «Адмиралтейских верфях» заложили новую дизель-электрическую подлодку «Малоярославец».