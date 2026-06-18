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Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ
Хирурги извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ
Медики Скадовской центральной районной больницы обнаружили необычные поражающие элементы у пациента после атаки беспилотника ВСУ, из конечности пострадавшего врачи извлекли пластиковые детали, рассказал заведующих хирургическим отделением Ширак Мнацаканян.
Хирурги в Херсонской области достали из тела раненого при взрыве украинского дрона три сим-карты. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян предположил, что пластиковые элементы могли использоваться в качестве поражающих частей взрывного устройства, передает РИА «Новости».
«Есть пластмассовые. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», – рассказал врач.
По его словам, украинские военные часто применяют пластик, поскольку кинетической энергии взрыва достаточно для глубокого проникновения в ткани, а обнаружить такие детали на рентгене гораздо сложнее, чем металл.
Мнацаканян добавил, что с подобным случаем медики столкнулись впервые. Извлеченные элементы были переданы правоохранительным органам для дальнейшего исследования.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, предоставивший видео с рассказом хирурга, высказал мнение, что сим-карты могли служить запчастями для беспилотника.
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