Хирурги извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Хирурги в Херсонской области достали из тела раненого при взрыве украинского дрона три сим-карты. Заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян предположил, что пластиковые элементы могли использоваться в качестве поражающих частей взрывного устройства, передает РИА «Новости».

«Есть пластмассовые. Вот мы три недели назад три сим-карты достали. Из конечности три сим-карты были. Что там сим-карты делали, мы не знаем», – рассказал врач.

По его словам, украинские военные часто применяют пластик, поскольку кинетической энергии взрыва достаточно для глубокого проникновения в ткани, а обнаружить такие детали на рентгене гораздо сложнее, чем металл.

Мнацаканян добавил, что с подобным случаем медики столкнулись впервые. Извлеченные элементы были переданы правоохранительным органам для дальнейшего исследования.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, предоставивший видео с рассказом хирурга, высказал мнение, что сим-карты могли служить запчастями для беспилотника.

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