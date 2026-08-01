Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.2 комментария
Дроны ВСУ атаковали и потопили контейнеровоз Росатома в Черном море
Лихачев: Дроны ВСУ атаковали и потопили контейнеровоз «Янина» в Черном море
Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».
«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.
Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.
Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.
В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.