Tекст: Денис Тельманов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия страны потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, передает РИА «Новости». Эта цифра расходится с его собственными заявлениями, сделанными в феврале, когда он говорил о 55 тыс. погибших.

«У нас примерно 50 тыс. погибших солдат, около 400 тыс. раненых и огромное количество пропавших без вести», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

В то же время российская сторона приводит совершенно иные данные. В феврале текущего года первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что потери украинских войск с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек, из которых более 520 тыс. пришлись только на 2025 год.

Ранее российские власти неоднократно указывали на то, что Киев занижает реальное количество погибших, записывая их в категорию пропавших без вести. Так, осенью прошлого года родственники военных 425-го отдельного штурмового полка «Скала» выяснили, что число пропавших в их подразделении сопоставимо с численностью целого батальона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Владимир Зеленский оценил потери украинской армии в 55 тыс. погибших солдат.

В июне хакеры получили доступ к закрытым базам Генштаба ВСУ с реальными данными о гибели более двух миллионов боевиков.

Российские силовые структуры зафиксировали массовую запись убитых солдат элитного украинского полка «Скала» в списки пропавших без вести.