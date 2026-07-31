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Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны: ВС России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты»
Вооруженные силы России нанесли точный удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
Российские военнослужащие поразили сортировочный комплек компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области, сообщило в Max Минобороны. Атака была осуществлена 30 июля с использованием ударного беспилотника «Герань-4».
Военные пояснили, что этот логистический узел активно применялся Вооруженными силами Украины для доставки и хранения грузов военного назначения.
В Минобороны уточнили, что помимо общих военных грузов, на объекте находились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Ведомство также представило видеоматериалы, подтверждающие успешное поражение цели.
Украинские войска используют отделения «Новой почты» для переброски беспилотников.
Ранее российские военные разгромили логистический центр противника в Днепропетровске беспилотником «Герань-4 сикер».
С конца мая армия России расширила географию ударов по военной почтовой инфраструктуре Украины.
Видео удара по логистическому центру в Днепропетровске смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».