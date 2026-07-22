Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»

Tекст: Олег Исайченко

Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города протестов. Владимир Зеленский выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, Харьковскую и Курскую операции».

Сырский в свою очередь опубликовал пост, в котором подвел итоги своей работы. Он назвал сдачу Авдеевки и авантюру в Курской области, в ходе которой Киев потерял свыше 76 тыс. военных, достижениями. Кроме того, экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте.

Напомним, увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. После ухода Федоров публично обвинил главкома ВСУ в коррупции и саботировании реформ. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить главу Минобороны Зеленского заставили страх и жадность.

Более того, кадровые перестановки спровоцировали «картонный майдан» в украинских городах. Митингующие, в основном связанные с так называемыми соросятами, выступили с лозунгами в поддержку Федорова, к которым постепенно прибавились требования отставки главкома ВСУ. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ».

Впрочем, тогда тот дал понять, что не намерен менять своего решения. Политическая судьба Федорова до сих пор неясна. Сырского же на посту главкома сменит генерал-майор Михаил Драпатый. Военный родился 21 ноября 1982 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область). После школы поступил в Харьковский институт танковых войск имени Верховной рады Украины, окончил его в 2004 году.

В 2014-м, с началом так называемой антитеррористической операции в Донбассе, батальон под его командованием вошел в Мариуполь для насильственного подавления протестов. С 2016 по 2019 год был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая в тот период вела бои против ополченцев ДНР в районе Авдеевки и Ясиноватой.

К началу 2022 года Драпатый был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ. После начала спецоперации ВС России на Украине он командовал оперативными группировками «Юг», «Каховка», «Кривой Рог» и «Херсон». В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника генштаба ВСУ, отвечал за подготовку и тренировку военных, а в ноябре 2024-го – командующим Сухопутными войсками ВСУ.

В январе 2025-го Зеленский поручил генерал-майору возглавить оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) «Хортица» в Донбассе. Эксперты связывали изменения с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. В июне 2025 года Драпатый возглавил Объединенные силы ВСУ.

Между тем он объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД. В 2023 году Следственный комитет заочно предъявил обвинения генерал-майору. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

В Кремле не ожидают, что смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины изменит расстановку сил и ход боевых действий на фронте. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь с иронией прокомментировала кадровые перестановки на Украине.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?»

– отметила дипломат в своем Telegram-канале. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Зеленский пожертвовал частью полномочий, заменив Сырского на Драпатого. «Это достаточно ярко свидетельствует о том, что последнее слово в назначении высоких начальников и в ВСУ уже не за Зеленским, и об этом знают и в самих украинских военных кругах», – приводит его слова РИА «Новости».

В экспертном сообществе сходятся во мнении: уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение, потому что фактически уступил давлению улицы. «Отставка министра обороны Украины Федорова привела к «картонному майдану»: люди выступали против этого решения Зеленского, а также за смену главнокомандующего армией. Кроме того, сам Федоров устроил демарш», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

По его оценкам, именно это привело к увольнению Сырского. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь – толпы, которую искусно собрали сторонники Федорова», – уточнил собеседник. По его словам, прогнозировать как увольнение Сырского повлияет на дальнейшие протесты, сложно.

«По всей видимости, сторонники Федорова еще сами не приняли решение, да и западные СМИ, поддержавшие чиновника после его отставки, заняли выжидательную позицию», – отметил политолог. Он упомянул, что Зеленский накануне предложил Федорову новый пост в правительстве, связанный с технологическим развитием. «Предыдущее предложение он отверг. От того, какой ответ последует теперь, может зависеть развитие текущего кризиса», – полагает аналитик. Несколько иное развитие событий вокруг митингов прогнозирует политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Картонный майдан» – абсолютно управляемая акция: люди выходили за зарплату и выступали за то, что им приказывали. Я думаю, протесты сойдут на нет в ближайшие дни. Все-таки содержать майданы – дело недешевое»,

– пояснил он. Говоря о назначении нового главкома ВСУ, Корнилов указал на нарушение процедуры. «На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», – детализировал эксперт.

«Но когда Зеленского останавливали какие-то нормы закона? – задается риторическим вопросом Корнилов. – Он не имел права увольнять, скажем, премьер-министра и министров, выносить свои кандидатуры на пост главы правительства. По закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде. Зеленский – еще будучи легитимным президентом – издал указ признать решение Конституционного суда Украины ничтожным. С того времени вся украинская власть построена на полном наплевательстве в отношении любых законов, норм конституции и права».

Что касается нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, то этот человек «уже давно всем известен». «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и, уверен, будут драпать сейчас – фамилия главнокомандующего обязывает», – сыронизировал политолог. Скачко в свою очередь напомнил, что Драпатый осенью 2024 года получил звание генерал-майора.

«С первых звездочек на погонах Драпатый являлся так называемым грантоедом», – отметил он. Собеседник упомянул, что у нового главкома ВСУ характерная кличка – «палач». Спикер также напомнил, что в 2021 году на церемонии выпуска Национального университета обороны Украины посол Британии вручила Драпатому переходный меч королевы – как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня. «Это человек тщеславный, жестокий, беспринципный и циничный», – подчеркнул эксперт. Он допускает, что

новый главком может попытаться провести «контрнаступ».

«Украинское руководство – для хотя бы частичного исправления медийной репутации армии – рискнет сосредоточить резервы и провести показательное наступление. Но исход, как мне кажется, известен заранее – все-таки фамилия главкома ВСУ довольно говорящая», – считает аналитик.

Политконсультант Мария Сергеева в своем Telegram-канале прогнозирует продолжение терактов Киева против мирного населения и «провокаций для хайпа в СМИ». По ее словам, Драпатый, являясь «феноменальным карьеристом», давно подсиживал Сырского и был в связке с Федоровым. Она допустила, что амбиции нового главкома ВСУ простираются дальше генштаба. «Когда-то же на Украине будут выборы», – заметила Сергеева.

Авторы отраслевого Telegram-канала «Ватфор» назвали назначение Драпатого «почти насильственным» и спрогнозировали продолжение выхода ВСУ из-под контроля властей.

«Самое страшное, что может быть на войне – распад вертикали управления»,

– говорится в посте. При этом, по мнению аналитиков, при новом главкоме «фронт у ВСУ внезапно не рухнет». Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале предостерег от недооценки командных навыков Драпатого. Он указал, что речь идет о генерале, который «выдвинулся на войне и понимает ее».

«Драпатому всего 43 года, но за плечами – 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Драпатого в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов», – заключил экс-депутат Рады Олег Царев.