В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

Блокада Саудовской Аравии поможет бюджету России Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море. Хуситы официально заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Эксперты говорят о двух путях развития ситуации. Это блокировка еще одного пролива – Баб-эль-Мандебского и разрушение порта Янбу, через который перевозит свою нефть Саудовская Аравия в обход Ормуза. Цены на нефть уже начали расти, и это хорошие новости для России. Хотя в этой истории есть риски и для поставок наших углеводородов. Подробности Перейти в раздел

Удары по Киеву продолжатся до полной победы ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности Перейти в раздел

Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности Перейти в раздел

Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним – и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел

Украина против Сырского Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

Когда новый премьер развалит Британию Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

Украина потеряла еще одного союзника в ЕС Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе? Перейти в раздел