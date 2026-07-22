  • Новость часаЭксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    @ Егор Алеев/ТАСС

    22 июля 2026, 11:44 Мнение

    Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    На топливном рынке заметно первое облегчение
    Раскрыты личные данные нового главкома ВСУ
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на гражданство России

    Мир вступает в эпоху жесткого и циничного передела энергетических рынков. Глядя на то, как Дональд Трамп открыто называет Великобританию «нищей страной» и призывает ее снести к чертям «уродливые ветряки» ради бурения в Северном море, становится очевидно: эра жертвенности во имя зеленых идеалов закончилась.

    На смену ультимативному ESG-экстремизму приходит холодный расчет. Однако хоронить альтернативную энергетику, как это делают вашингтонские «ястребы», было бы аналитической ошибкой. Она не умирает, она взрослеет, освобождаясь от политической шелухи.

    На фоне геополитических шоков традиционная углеводородная повестка переживает ренессанс. Трещащий по швам ОПЕК+, санкционные войны, перекрытие логистических маршрутов вроде Ормузского пролива запустили глобальный передел. Администрация Трампа, искренне ненавидящая ветрогенераторы, действует предельно прямолинейно: американским мейджорам открывают двери туда, куда раньше вход был заказан.

    Пример с Венесуэлой – лишь верхушка айсберга. Вашингтону не нужна «зеленая» планета, ему нужен контроль над сырьевыми потоками, и ради этого он готов взламывать любые рынки, поощряя добычу везде, где можно бурить.

    Европа, еще вчера бывшая идейным штабом климатического активизма, под давлением обстоятельств отступает с радикальных позиций. Энергетический кризис, спровоцированный отказом от российских углеводородов, оказался настолько глубоким, что сломал хребет немецкой промышленности. Признание канцлера Фридриха Мерца о том, что отсутствие газа из России вызвало затяжной кризис, – это констатация провала.

    ЕС больше не воспринимает атом как «грязное» наследие прошлого. Волну закрытия атомных блоков сменили заявления о необходимости продления сроков службы АЭС и возвращении к широкому использованию атомной энергии для обеспечения суверенитета. Все это, конечно, индульгенция, выданная задним числом: Еврокомиссия корректирует экстремистские воззрения «зеленых», потому что без атома и газа континент рискует остаться без промышленности вообще.

    Но на этом фоне парадоксальным образом растет доля возобновляемых источников энергии. Китай, оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, уже довел долю ВИЭ в своем энергобалансе до 38%. В 2025 году мощности ВИЭ в КНР выросли на 452 ГВт, достигнув астрономической отметки в 2,34 млрд кВт. Пекин прагматично снижает зависимость от морских поставок, которые в случае конфликта будут мгновенно заблокированы флотом вероятного противника. Тем более что в руках КНР сосредоточены стратегические мощности по добыче редкоземов и мощности по производству солнечных панелей.

    В России динамика скромнее, но устойчива. К 2031 году мощности солнечной и ветровой генерации вырастут почти на 80% – до 13,2 ГВт, а к 2042 году достигнут 21,9 ГВт. Скептики скажут, что это лишь 7,3% от общей установленной мощности энергосистемы, но это сознательный выбор. У России иная структура энергобаланса: мы – газовая держава с мощнейшим гидро- и атомным потенциалом. Нам не нужно искусственно замещать уголь солнцем по немецким лекалам.

    Развитие ВИЭ в России с фокусом на решение прикладных задач: обеспечения энергией удаленных территорий и создания распределенной генерации. После серии атак на объекты инфраструктуры и НПЗ спрос на автономные, рассредоточенные источники энергии резко возрос. ВИЭ делают энергосистему более устойчивой к точечным ударам, что в нынешних реалиях – вопрос национальной безопасности.

    Принципиальный тектонический сдвиг происходит в потреблении. Миру больше не нужно столько топлива в его классическом понимании. Электромобили, электросамокаты и армия новых гаджетов с высокой энергоемкостью стали обыденностью. Это структурное изменение спроса. Доля транспорта, пожирающая 54% мировой нефти, будет неумолимо сжиматься. Нефть и газ неизбежно дрейфуют от статуса топлива к роли незаменимого технологического сырья.

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком недопустимой архаики и безумного расточительства.

    Тема ESG, вопреки прогнозам о ее кончине, не сдает позиции, а трансформируется. Происходит дрейф от истеричного экологизма в духе Греты Тунберг к рациональному природопользованию. Где сейчас те «зеленые» партии, что диктовали моду в Берлине несколько лет назад? Их политический вес в Германии рухнул, как только граждане получили счета за отопление. 

    Именно поэтому ставка делается на развитие систем накопления энергии: в США их установленная мощность взлетела с 1,5 до 25 ГВт за несколько лет. Спрос на литий-ионные и постлитиевые батареи растет лавинообразно, и Россия, реализуя нацпроекты по созданию собственных накопителей, встраивается в этот тренд, снижая зависимость от импорта.

    Эпоха энергетических кризисов не убила альтернативную энергетику, а вылечила ее. Ветряки и солнечные панели перестают быть политическим лозунгом европейских элит: эта болезненная трансформация с учетом пропаганды последних лет, и Европе она дастся, мягко говоря, нелегко. Пока весь остальной мир создает и осовременивает инфраструктуру возобновляемой энергии, Евросоюзу приходится объяснять смену тренда своим гражданам, что чревато политическими кризисами и сдерживаемым прогрессом. 

    Другие материалы автора

    Главное
    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск
    Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России
    Спикер парламента Чехии выступил против принятия Украины в ЕС и НАТО
    Польша потребовала от Украины «исторической ответственности»
    Украина отказалась от польских МиГ-29
    После проверок в Подмосковье решили выдворить более 200 нелегалов
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей

    На топливном рынке заметно первое облегчение

    Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

    Перейти в раздел

    Обман Пашиняна раскрыли армянские помидоры

    «Протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Никола Пашиняна». Такими словами политологи объясняют разгорающиеся в Армении акции протеста в связи с невозможностью сбыта в Европе тех товаров, которые раньше отправлялись в Россию – например, помидоров. Фактически руководство Армении обмануло своих производителей, пообещав им свободную продажу их товаров в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации