Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

Мир вступает в эпоху жесткого и циничного передела энергетических рынков. Глядя на то, как Дональд Трамп открыто называет Великобританию «нищей страной» и призывает ее снести к чертям «уродливые ветряки» ради бурения в Северном море, становится очевидно: эра жертвенности во имя зеленых идеалов закончилась.

На смену ультимативному ESG-экстремизму приходит холодный расчет. Однако хоронить альтернативную энергетику, как это делают вашингтонские «ястребы», было бы аналитической ошибкой. Она не умирает, она взрослеет, освобождаясь от политической шелухи.

На фоне геополитических шоков традиционная углеводородная повестка переживает ренессанс. Трещащий по швам ОПЕК+, санкционные войны, перекрытие логистических маршрутов вроде Ормузского пролива запустили глобальный передел. Администрация Трампа, искренне ненавидящая ветрогенераторы, действует предельно прямолинейно: американским мейджорам открывают двери туда, куда раньше вход был заказан.

Пример с Венесуэлой – лишь верхушка айсберга. Вашингтону не нужна «зеленая» планета, ему нужен контроль над сырьевыми потоками, и ради этого он готов взламывать любые рынки, поощряя добычу везде, где можно бурить.

Европа, еще вчера бывшая идейным штабом климатического активизма, под давлением обстоятельств отступает с радикальных позиций. Энергетический кризис, спровоцированный отказом от российских углеводородов, оказался настолько глубоким, что сломал хребет немецкой промышленности. Признание канцлера Фридриха Мерца о том, что отсутствие газа из России вызвало затяжной кризис, – это констатация провала.

ЕС больше не воспринимает атом как «грязное» наследие прошлого. Волну закрытия атомных блоков сменили заявления о необходимости продления сроков службы АЭС и возвращении к широкому использованию атомной энергии для обеспечения суверенитета. Все это, конечно, индульгенция, выданная задним числом: Еврокомиссия корректирует экстремистские воззрения «зеленых», потому что без атома и газа континент рискует остаться без промышленности вообще.

Но на этом фоне парадоксальным образом растет доля возобновляемых источников энергии. Китай, оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, уже довел долю ВИЭ в своем энергобалансе до 38%. В 2025 году мощности ВИЭ в КНР выросли на 452 ГВт, достигнув астрономической отметки в 2,34 млрд кВт. Пекин прагматично снижает зависимость от морских поставок, которые в случае конфликта будут мгновенно заблокированы флотом вероятного противника. Тем более что в руках КНР сосредоточены стратегические мощности по добыче редкоземов и мощности по производству солнечных панелей.

В России динамика скромнее, но устойчива. К 2031 году мощности солнечной и ветровой генерации вырастут почти на 80% – до 13,2 ГВт, а к 2042 году достигнут 21,9 ГВт. Скептики скажут, что это лишь 7,3% от общей установленной мощности энергосистемы, но это сознательный выбор. У России иная структура энергобаланса: мы – газовая держава с мощнейшим гидро- и атомным потенциалом. Нам не нужно искусственно замещать уголь солнцем по немецким лекалам.

Развитие ВИЭ в России с фокусом на решение прикладных задач: обеспечения энергией удаленных территорий и создания распределенной генерации. После серии атак на объекты инфраструктуры и НПЗ спрос на автономные, рассредоточенные источники энергии резко возрос. ВИЭ делают энергосистему более устойчивой к точечным ударам, что в нынешних реалиях – вопрос национальной безопасности.

Принципиальный тектонический сдвиг происходит в потреблении. Миру больше не нужно столько топлива в его классическом понимании. Электромобили, электросамокаты и армия новых гаджетов с высокой энергоемкостью стали обыденностью. Это структурное изменение спроса. Доля транспорта, пожирающая 54% мировой нефти, будет неумолимо сжиматься. Нефть и газ неизбежно дрейфуют от статуса топлива к роли незаменимого технологического сырья.

Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком недопустимой архаики и безумного расточительства.

Тема ESG, вопреки прогнозам о ее кончине, не сдает позиции, а трансформируется. Происходит дрейф от истеричного экологизма в духе Греты Тунберг к рациональному природопользованию. Где сейчас те «зеленые» партии, что диктовали моду в Берлине несколько лет назад? Их политический вес в Германии рухнул, как только граждане получили счета за отопление.

Именно поэтому ставка делается на развитие систем накопления энергии: в США их установленная мощность взлетела с 1,5 до 25 ГВт за несколько лет. Спрос на литий-ионные и постлитиевые батареи растет лавинообразно, и Россия, реализуя нацпроекты по созданию собственных накопителей, встраивается в этот тренд, снижая зависимость от импорта.

Эпоха энергетических кризисов не убила альтернативную энергетику, а вылечила ее. Ветряки и солнечные панели перестают быть политическим лозунгом европейских элит: эта болезненная трансформация с учетом пропаганды последних лет, и Европе она дастся, мягко говоря, нелегко. Пока весь остальной мир создает и осовременивает инфраструктуру возобновляемой энергии, Евросоюзу приходится объяснять смену тренда своим гражданам, что чревато политическими кризисами и сдерживаемым прогрессом.